Goodyear sube en Bolsa un 4,7% tras reducir pérdidas a 615 millones, un 62% menos hasta septiembre

Archivo - Goodyear sube en Bolsa un 5% tras reducir pérdidas a 615 millones, un 62% menos hasta septiembre - GOODYEAR - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Goodyear ha registrado un aumento del 4,7% en el valor de sus acciones en Wall Street tras publicar unas pérdidas netas atribuidas de 691 millones de dólares (unos 615 millones de euros) durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone una reducción del 62,2% respecto a los 'números rojos' de 1.826 millones de dólares (alrededor de 1.630 millones de euros) contabilizados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía estadounidense especializada en la fabricación de neumáticos alcanzó unos ingresos netos por ventas de 12.671 millones de dólares (casi 11.300 millones de euros) entre enero y septiembre, lo que representa un descenso del 5,2% en comparación con los 13.363 millones de dólares (11.900 millones de euros) del mismo periodo de 2025, según los resultados publicados por la empresa.

Asimismo, el resultado operativo de sus segmentos de negocio alcanzó los 305 millones de dólares (unos 272 millones de euros), frente a los 641 millones de dólares (571 millones de euros) registrados entre enero y septiembre de 2025.

TAMBIÉN MEJORA SUS PÉRDIDAS EN UN 89% EN EL TERCER TRIMESTRE

En el tercer trimestre de 2026, Goodyear contabilizó unas pérdidas netas de 238 millones de dólares (unos 212 millones de euros), frente a los 'números rojos' de 2.195 millones de dólares (alrededor de 1.955 millones de euros), lo que se traduce en una reducción del 89%.

Las pérdidas por acción diluida se situaron en 0,82 dólares, frente a los 7,62 dólares registrados un año antes.

Entre julio y septiembre, las ventas netas alcanzaron los 4.540 millones de dólares (unos 4.045 millones de euros), un 2,3% menos que los 4.645 millones de dólares (4.140 millones de euros) del mismo trimestre del año anterior.

No obstante, descontando el efecto de las desinversiones de su negocio químico y de la marca Dunlop, los ingresos orgánicos aumentaron un 1,6%, impulsados por la evolución de los precios y la combinación de productos, aunque parcialmente compensados por un menor volumen de ventas.

El volumen de neumáticos comercializados durante el trimestre fue de 38,6 millones de unidades, lo que supone un descenso del 3,3% interanual.

Por áreas geográficas, el negocio de América registró unas ventas de 7.120 millones de dólares durante los nueve primeros meses del año, un 9,9% menos que en el mismo periodo de 2025. Su resultado operativo se redujo hasta los 123 millones de dólares, frente a los 502 millones del ejercicio anterior.

En Europa, Oriente Medio y África (EMEA), las ventas alcanzaron los 4.090 millones de dólares, un 1,5% más que un año antes. Sin embargo, la región registró unas pérdidas operativas de cuatro millones de dólares, frente al equilibrio alcanzado durante los nueve primeros meses de 2025.

Por su parte, la región de Asia-Pacífico obtuvo unos ingresos de 1.461 millones de dólares, un 1,9% más, mientras que su resultado operativo aumentó un 33,8%, hasta los 186 millones de dólares, frente a los 139 millones del ejercicio anterior.