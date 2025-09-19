El Govern de Cataluña defiende su "vínculo estrecho" con Chery y Ebro en la Zona Franca de Barcelona

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, junto al secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, en una visita a la fábrica de Ebro en la Zona Franca de Barcelona con los responsables de la empresa - GENERALITAT

Visita la fábrica con el secretario de Estado de Industria

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha defendido este jueves el "vínculo estrecho de colaboración" que existe entre el Govern y el conglomerado formado por Chery y Ebro en la Zona Franca de Barcelona.

Lo ha dicho junto al secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, en una visita a la fábrica con los responsables de la empresa, que han trasladado a las autoridades los planes y la situación de la compañía en Catalunya, según han informado en sendos comunicados.

"Acompañamos sus planes de presente en la planta de Ebro y también los de futuro, como el centro de I+D de Chery en Cornellà de Llobregat (Barcelona), y la apuesta por generar talento y contribuir a la generación de puestos de trabajo de calidad", ha añadido Sàmper.

Por su parte, García Brustenga ha puesto en valor la apuesta de Chery por España, no sólo como centro de ensamblaje de piezas, sino como un fabricante de automóviles de cara al mercado europeo.

A su juicio, "este tipo de inversiones generan un importante efecto de arraigo y son la punta de lanza para futuras nuevas inversiones", y ha añadido que la alianza entre Ebro y Chery es un ejemplo de un modelo de éxito.

"UN EJEMPLO"

El presidente de Ebro Ev Motors, Rafael Ruiz, ha expresado su satisfacción por recibir la visita y ha defendido que su "proyecto de reindustrialización para esta planta es un ejemplo para España y Europa de recuperación de empleo y actividad industrial".

"Nuestra hoja de ruta incluye el aumento de la localización de la actividad de producción en nuestra fábrica y convertirnos como marca española, en un referente en movilidad sostenible", ha añadido.