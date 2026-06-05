Groizard (Energía) defiende que el futuro de la industria automovilística pasa por la electrificación

Archivo - El secretario de estado de Energía, Joan Groizard - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha afirmado que el futuro de la industria automovilística española pasa por la electrificación de la movilidad, al garantizar la continuidad del empleo en las fábricas de producción de vehículos.

"El futuro de la industria pasa por electrificar. La continuidad del empleo ya está pasando por aquí. Hacer lo correcto ya no es un sacrificio de país, porque se está apoyando a la industria, que está inmersa en la tarea de producir cada vez más vehículos electrificados", ha afirmado durante la inauguración de la Feria de Vehículos Eléctricos de Madrid (Feria VEM 2026) este viernes.

El secretario de Estado ha puesto de ejemplo los recientes anuncios de producción de las compañías automovilísticas que tienen fábricas en España y que le están dando un nuevo impulso a sus cadenas de producción con modelos electrificados, como es el caso de Stellantis, Grupo Renault o Ford.

Además, ha celebrado la noticia que se ha conocido esta semana sobre la compañía china SAIC, que instalará una fábrica en la provincia de A Coruña, en la que producirá sus modelos MG, con una inversión inicial de 200 millones de euros.

SIN APOCALIPSIS Y SIN EXCUSAS

Groizard ha hecho referencia también a las "excusas" de algunos ciudadanos para no pasarse a la movilidad eléctrica. Sobre esta cuestión, el secretario de Estado ha reivindicado la cada vez más extensa red de cargadores para vehículos eléctricos, que ya supera las 55.000 unidades, según cifras de Aedive, asociación organizadora de la Feria VEM.

"La excusa de la recarga tiene los dias contados. La absoluta mayoria de los desplazamientos que se hacen en la actualidad tienen alternativas perfectamente electrificadas", ha argumentado, para añadir que este cambio "ya no es un sacrificio", sino que también significa "ahorro". "Sale a cuenta", ha apuntado.

Por ende, Groizard ha celebrado que la movilidad eléctrica es ya una realidad y se ha dejado atrás el discurso del apocalipsis para tener ahora "una conversación sosegada" sobre este asunto. "Hemos pasado del apocalipsis a empezar a entrever el fin de los combustibles fósiles", ha afirmado.

Por último, el secretario de Estado de Energía ha apelado a "remar todos a favor", tanto administraciones como el sector automovilístico, para llegar "más pronto que tarde" a concluir el camino de la electrificación del parque de vehículos. "Sigamos recorriendo el camino juntos", ha concluido.