El grupo Chery gana 1.745 millones de euros hasta septiembre, un 28% más

El grupo Chery gana hasta 1.745 millones de euros hasta el tercer trimestre, un 28% más.

EUROPA PRESS

El grupo Chery Automobile Co. registró un beneficio neto atribuible de 14.365 millones de yuanes chinos (1.745 millones de euros) durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un aumento de un 28% respecto a un año antes.

La matriz, dueña de Ebro y Omoda & Jaecoo --marcas con las que opera en España-- facturó 214.833 millones de yuanes (26.105 millones de euros) hasta septiembre, lo que representa un crecimiento del 18%, según ha informado la compañía.

El conglomerado asiático comercializó un total de 1,87 millones de unidades en los nueve primeros meses de este año, con un progreso en sus ventas del 14% sobre los 1,65 millones de entregas mundiales registradas a finales de septiembre de 2024.

Por desglose de ventas, la marca Chery ha obtenido un aumento de sus entregas del 8% hasta septiembre, con 1,2 millones de ventas y acaparando la gran mayoría de las operaciones del grupo por su despliegue a otros mercados fuera de China.

Después, la firma Jetour ha logrado 459.578 ventas con un crecimiento del 22%, mientras que iCar y Luxeed son las más crecen, con 66.630 y 57.777 comercializaciones, un 56% y un 170% más que a finales de septiembre de 2024.

Por último, la única marca del grupo que retrocede en sus ventas hasta septiembre de 2025 es Exeed, la premium del grupo, con 87.951 ventas, un 8% menos.