Grupo Chery (Omoda & Jaecoo, Lepas) aspira a sumar más de 10 millones de clientes para el año 2030

Omoda 4, uno de los nuevos modelos que traerá el Grupo Chery a España próximamente - Adriano Ferreiro

PEKIN, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grupo Chery, la compañía automovilística china dueña de marcas como Omoda & Jaecoo o Lepas, prevé sumar más de 10 millones de clientes en todo el mundo en el año 2030 gracias al lanzamiento ya previsto de más de 20 nuevos modelos hasta 2028, con los que el grupo seguirá apostando por aumentar su presencia en el mercado de vehículos electrificados.

Así lo ha manifestado su consejero delegado,Yin Tongyue, durante la presentación realizada por el grupo en el marco del Salón del Automóvil de Pekin, Auto China 2026, que ha arrancado este fin de semana en la capital china y que se extenderá hasta el próximo domingo 3 de mayo.

La compañía, que este año ha superado la barrera de los 5 millones de vehículos entregados, prevé continuar con su estrategia de electrificación. Para lograrlo, Tongyue ha señalado que están incrementando sus inversiones en este campo, así como en el ámbito de la transición al vehículo autónomo. Del mismo modo, el consejero delegado ha apuntado que una gran parte de estas inversiones se dan en los distintos mercados en los que se comercializan sus productos, con el ánimo de contribuir al crecimiento de la economía local.

OMODA & JAECOO, PENSANDO EN TODOS LOS PÚBLICOS

Por marcas, Omoda & Jaecoo aspira a sumar más de un millón de ventas en 2027, tras haber alcanzado los tres millones de entregas acumuladas desde su nacimiento hace tres años, tal y como ha recordado su consejero delegado, Shawn Xu. Actualmente, la firma opera en 69 mercados, de los cuales 18 son Estados miembros de la Unión Europea, incluida España.

Para lograr este crecimiento, el grupo prepara el desembarco de nuevos modelos "para todos los grupos sociales", relanzando su estrategia con productos como el Omoda 4, un modelo C-SUV que busca ofrecer un diseño más joven para atraer a este público y que llegará a España a principios de 2027.

El grupo también se apoyará en el crecimiento acelerado de su marca premium Exceed, que se comercializa en Europa como Exlantix, y que prevé que llegar a 22 nuevos mercados solo en el primer semestre de este año, entre los que se incluye España. Según ha resaltado la consejera delegada de la firma, Ms. Lillian, los modelos de Exceed cuentan con un diseño "atemporal, dinámico y elegante", lo que los convierte en una opción distinta a sus rivales.

Otra de las novedades del grupo es la firma iCar, cuya demanda "ha superado las expectativas", tal y como han explicado desde el grupo. La firma destaca, entre otros, por inspirar sus modelos en un diseño "clásico y universal", que no dependerá de las regiones en las que se comercialice. En el Salón, la marca ha aprovechado para presentar el debut internacional del V27, un SUV eléctrico de rango extendido (REEV) compacto, de diseño retro-"boxy" y enfocado en la tecnología.

LEPAS, UN NUEVO ESTILO POR LLEGAR, CON HASTA 11 MODELOS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

Lepas, una de las grandes novedades del Grupo Chery para este año en España, también ha sido una de las protagonistas del Salón del Automóvil, con la revelación internacional de sus nuevos modelos L4 y L6 en versión 100% eléctrica.

Con más de 500 concesionarios hasta la fecha, Lepas está experimentando un crecimiento acelerado en los últimos meses. Con más de 150.000 unidades vendidas tan solo en el primer trimestre de este año, la firma tiene como objetivo llegar al millón de unidades entregadas en 2030, según ha explicado el consejero delegado de la marca del leopardo, Zai Xiaobing.

"Lo mejor está por venir. Queremos traer hasta 11 nuevos modelos en los próximos dos años para cubrir todos los segmentos del mercado, del A al D, tanto en versión híbrida, híbrida enchufable y eléctrica", ha manifestado Xiaobing, quien ha destacado la preocupación por el estilo, la tecnología y la sostenibilidad como los ejes sobre los que se articula la firma. "Es un coche que se siente como tú, que encaja con tu presencia", ha añadido.