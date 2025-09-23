El grupo chino Juneyao invertirá 10 millones en Zaragoza para lanzar sus vehículos eléctricos comerciales en Europa

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se reúne con el grupo empresarial chino Juneyao. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo empresarial chino Juneyao invertirá 10 millones de euros, a través de su filial Dongfang Automobile, para que Zaragoza sea el punto de partida para vender en Europa sus vehículos eléctricos comerciales.

Esta inversión, anunciada este martes por el Ayuntamiento de Zaragoza, llega siete meses después de que la alcaldesa, Natalia Chueca, encabezase una misión institucional y comercial a China, donde ha vuelto estos días de viaje oficial, e iniciase los contactos con el grupo empresarial.

Las ventajas competitivas que ofrece la capital aragonesa y las facilidades para su instalación que ha dispuesto el Ayuntamiento de Zaragoza han contribuido a que la primera sede de esta división de venta y distribución de automóviles eléctricos y servicios asociados de Europa esté situada en la ciudad.

De esta forma, será punto de partida para la venta y posventa de vehículos eléctricos y de repuestos, promoción de marcas de vehículos comerciales, alquiler y apoyo financiero, con el objetivo de convertirse en un proveedor respetado de soluciones de movilidad eléctrica comercial en el mercado español.

Verificado el mercado en la fase inicial, si se cumplen las expectativas planificadas, se considerará una segunda fase donde el ensamblaje final se realizará localmente.

Esta fase implicará un refuerzo para la industria local, ya que utilizará una cadena de suministros más localizada en el entorno aragonés, como pueden ser las de baterías o neumáticos, entre otros.

Durante la visita de febrero, Natalia Chueca explicó a los máximos responsables de este conglomerado empresarial de Shanghai las virtudes de Zaragoza como un punto estratégico, como un entorno favorable para el desarrollo de la industria de energías renovables, así como el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y sus políticas empresariales amigables.

Este primer acercamiento ha propiciado que el presidente de Dongfang Auto quisiera comprobar en primera persona los beneficios de instalarse en la Ciudad. De hecho, encabezó una visita en abril en la que se cumplieron sus expectativas en cuanto al entorno y la vinculación con socios locales para llevar adelante el proyecto.

En concreto, Grupo Carreras y Grupo Zeumat se han convertido en las empresas socias de referencia para colaborar con la instalación de Dongfang Automobile.

GRUPO JUNEYAO

Fundado en julio de 1991, JuneYao Group es una empresa del sector de servicios modernos enfocada en la inversión industrial. Está principalmente involucrada en cinco áreas de negocio: transporte aéreo, servicios financieros, consumo moderno, servicios educativos e innovación tecnológica.

El grupo posee cuatro empresas cotizadas en el mercado de valores A-share y emplea a más de 20.000 personas, ocupando el puesto 198 en el Top 500 de la industria de servicios de China.

A lo largo de su continua transformación y desarrollo, JuneYao Group mantiene su compromiso con la misión de crear valor y construir una empresa internacional duradera en el sector de servicios.