El grupo chino Seres factura 7.355 millones en el primer semestre tras elevar sus ventas de coches

Seres - SERES

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico chino Seres ha logrado unos ingresos de 57.493 millones de yuanes (7.355 millones de euros) en el primer semestre del año, fruto del aumento de las entregas de vehículos de su marca Aito, que se han impulsado un 10,2% interanual.

En el primer semestre del año, el nuevo Aito M9 y el Aito M6 alcanzaron entregas a gran escala, ampliando aún más la cartera de productos de lujo de Aito y reforzando su posición de liderazgo entre las marcas automovilísticas de lujo en China. El buque insignia AITO M9 también se posicionó como el modelo más vendido en el segmento de vehículos de alta categoría durante dos meses consecutivos, con entregas acumuladas que superan las 300.000 unidades.

Además, la inversión en I+D de Seres alcanzó los 7.007 millones de yuanes (889 millones de euros), un incremento del 34,8% interanual. La empresa continúa impulsando la innovación en arquitecturas subyacentes, sistemas centrales, experiencia de usuario, IA y aplicaciones digitales inteligentes, reforzando la base tecnológica para su crecimiento a largo plazo.

Respecto a sus resultados semestrales publicados este jueves, Seres ha afirmado que mantiene una estructura financiera saludable, reservas de efectivo suficientes y una presión de deuda relativamente baja, lo que proporciona "una sólida resiliencia frente a riesgos y una base firme para un crecimiento sostenible".

Al mismo tiempo, la mejora en la eficiencia de utilización de activos ha contribuido a reducir el riesgo de apalancamiento operativo, reforzando aún más la resiliencia financiera de la compañía.

En los mercados de capitales, Seres ha recurrido a diversas medidas, incluyendo dividendos en efectivo, recompra de acciones y compra de acciones por parte de los accionistas, para aumentar el valor para el accionista y proteger los intereses de los inversores.