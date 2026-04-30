El grupo 'core' de marcas de Volkswagen gana 1.548 millones de euros hasta marzo, un 37,8% más - GRUPO VOLKSWAGEN

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'core' de marcas del Grupo Volkswagen (que incluye Volkswagen, Seat, Cupra, Skoda y Vehículos Comerciales) ha obtenido un resultado operativo de 1.548 millones de euros en el primer trimestre del año, una cifra superior en un 37,8% a la alcanzada por el grupo en el mismo periodo del año anterior.

Los efectos positivos derivados de la optimización de los costes de producción y una gestión de costes coherente compensaron con creces el impacto de los aranceles estadounidenses y la depreciación del ID.4 en Estados Unidos.

A su vez, las ventas se mantuvieron estables, con una ligera caída del 1,3% interanual, hasta 35.874 millones de euros, y el margen operativo se situó en el 4,4%. En términos de ventas, el grupo 'Core' anotó un total de 1,2 millones de entregas bajo todas sus insignias en los primeros tres meses del año, mismas cifras que justo hace un año.

En primer lugar, la matriz Volkswagen obtuvo un beneficio operativo durante el primer cuarto del año de 73 millones de euros, lo que se corresponde con un descenso del 34% en este periodo. Mientras, la facturación se contrajo un 6,26% interanual, hasta 19.897 millones de euros, tras comercializar 716.000 turismos (frente a los 726.000 unidades de los tres primeros meses de 2025).

A continuación, Skoda logró un resultado operativo de 660 millones de euros (frente a los 546 millones del año anterior, un 20% más), debido al aumento del volumen de ventas y a los efectos positivos del programa de optimización de costes.

La firma checa vendió un total de 315.000 vehículos durante el periodo analizado, lo que supone un incremento del 13,9% interanual. Los ingresos por ventas aumentaron un 9,1%, hasta alcanzar los 7.900 millones de euros.

SEAT Y CUPRA ELEVA SU EBIT UN 88% POR EXENCIÓN DE ARANCELES AL TAVASCAN

Por su parte, el resultado operativo de Seat y Cupra ascendió a 43 millones de euros (un 88% más), debido principalmente a la reducción de los costes fijos y de producto derivados de la implementación del programa de mejora del rendimiento, y las ventas alcanzaron 3.677 millones de euros, una cifra inferior en un 5,5%. Las unidades vendidas por las firmas de origen español llegaron a 156.000 (un 1,2% menos).

Asimismo, la exención de los aranceles adicionales de la Unión Europea para el Cupra Tavascan, producido en China, que entró en vigor en febrero, tuvo un impacto positivo con respecto al año anterior.

Finalmente, el resultado operativo de Volkswagen Vehículos Comerciales aumentó hasta los 154 millones de euros (cuatro veces más que en el mismo periodo del año anterior). Esta evolución positiva del resultado operativo se debió principalmente a las medidas de reducción de costes.

Las ventas de Volkswagen Vehículos Comerciales alcanzaron las 99.000 unidades a nivel mundial y los ingresos por ventas, que se situaron en 3.900 millones de euros, disminuyeron con respecto al año anterior.