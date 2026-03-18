El Grupo Geely gana 2.126 millones en 2025, un 0,24% más, y eleva un 25% sus ingresos

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MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de automoción chino Zhejiang Geely Holding Group --que agrupa las marcas Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Proton, Lotus, Smart, Radar, LEVC y Farizon-- registró un beneficio neto de 16.852 millones de yuanes (2.126 millones de euros) en 2025, lo que supone un incremento del 0,24% respecto a 2024.

Los ingresos totales del grupo aumentaron un 25% interanual, hasta alcanzar los 345.200 millones de yuanes (43.551 millones de euros). De su lado, los costes aumentaron un 25%, hasta 287.885 millones de yuanes (36.319 millones de euros).

Durante este periodo, el grupo vendió un total de 3.024.567 vehículos, lo que representa un aumento interanual del 39%, superando el objetivo revisado de volumen de ventas anuales, fijado en 3 millones de unidades, según ha informado.

Con arreglo a estas cifras financieras, el consejo de administración ha recomendado el pago de un dividendo final de 0,5 dólares hongkoneses (0,05 euros) por acción ordinaria para el próximo 30 de julio.

El grupo ha fijado su objetivo de volumen de ventas en 3,45 millones de unidades para 2026, lo que representa un aumento de aproximadamente el 14% con respecto al volumen total de ventas alcanzado en 2025.

En cuanto a su estrategia global, el grupo continuará optimizando su estructura de marketing en el extranjero, profundizando la cooperación en empresas conjuntas con socios estratégicos globales y aprovechando al máximo la capacidad de producción global existente.