Archivo - El grupo Geely logra 1,4 millones de ventas mundiales en el primer semestre, un 1% más que hace un año - GEELY - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Geely Automobile Holdings comercializó en el primer semestre de 2026 un total de 1,42 millones de vehículos, un 1% más que en el mismo periodo de 2025, consolidando la estabilidad de su crecimiento pese a la evolución dispar de sus distintas marcas en los primeros seis meses.

En el intervalo de enero a junio, la firma que da nombre al grupo recortó sus ventas un 5%, tras totalizar un 1,16 millones de entregas. Igualmente, Lynk & Co contabilizó en el semestre un total de 154.137 matriculaciones a nivel global, lo que representa un recorte del 6%.

Por su parte, Zeekr --marca que también se ha estrenado hace semanas en el mercado nacional-- anotó 70.740 vehículos, duplicando sus cifras con respecto al primer semestre del año pasado (+97%).

En el segmento de vehículos electrificados, Geely vendió 510.803 vehículos 100% eléctricos (BEV) hasta junio, con una caída del 10% en valores interanuales, mientras que las entregas de híbridos enchufables (PHEV) ascendieron a 338.038 unidades, con un crecimiento del 58%.

Las exportaciones también continuaron ganando peso en el negocio internacional del grupo. Hasta junio, Geely exportó 474.228 vehículos, cifra que representa un aumento del 158% frente al mismo mes del ejercicio anterior.

EL GRUPO ASIÁTICO CRECE UN 2% EN JUNIO Igualmente, el grupo asiático que ya ha comenzado a comercializar bajo su marca en España, elevó un 2% sus ventas en junio hasta las 240.799 unidades impulsada por Zeeker y las exportaciones.

Por enseñas, la marca Geely matriculó 186.564 unidades en junio, un 3% menos en comparación con el mismo mes del año anterior. Dentro de esta división, la gama Galaxy continuó siendo uno de los principales motores de crecimiento, con 108.206 unidades vendidas, un 20% más interanual.

Por su parte, Zeekr mantuvo su fuerte ritmo de expansión al alcanzar 35.169 entregas, lo que supone un incremento del 111% respecto a junio de 2025. En contraste, Lynk & Co registró 19.066 unidades, un 28% menos que un año antes.