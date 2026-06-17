Grupo Renault cierra la compra para hacerse con el control total de en la empresa de furgonetas Flexis

Archivo - Grupo Renault asume el control total de Flexis para la recta final de su desarrollo - GRUPO RENAULT - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Grupo Renault ha cerrado el acuerdo con Grupo Volvo y la compañía logística CMA-CGM por el que adquiere la participación del 45% y del 10%, respectivamente, en Flexis, su empresa conjunta de furgonetas eléctricas fundada en 2024.

El acuerdo para llevar a cabo un cambio estratégico en el modelo de negocio de Flexis ha recibido las autorizaciones reglamentarias necesarias y por lo tanto ha quedado cerrado este miércoles, tal y como han informado las tres compañías en un comunicado conjunto.

El Grupo Volvo, a través de Renault Trucks, seguirá formando parte del proyecto y distribuirá los productos desarrollados por Flexis a partir de 2027. La operación no tiene un impacto significativo en los resultados del Grupo Volvo.

Esta evolución en el modelo de gobernanza no afecta ni la ambición del producto ni el plan industrial inicial, cuyo objetivo es ofrecer productos y servicios revolucionarios en el segmento de las furgonetas eléctricas medianas.

Los equipos de Grupo Renault continuarán desarrollando plenamente este proyecto, convencidos del potencial de esta nueva generación de furgonetas eléctricas, que se inaugurará con el lanzamiento del Renault Trafic Van E-Tech electric a finales de 2026.