Archivo - El consejero delegado de Grupo Renault, François Provost - RENAULT - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupo Renault ha acordado la contratación de 2.000 nuevas personas en Francia, que incluyen 1.650 puestos directos (operarios), 250 puestos indirectos y 100 plazas en programas para graduados, al tiempo que ha anunciado que habrá otras 1.000 salidas voluntarias en puestos indirectos.

Así lo han confirmado fuentes de la compañía a Europa Press, que han explicado que estos cambios en la fuerza laboral se dan con la ambición de desarrollar la organización "en consonancia con las necesidades de un sector en rápida evolución".

Según defiende el grupo, sus plantas en Francia presentan actualmente niveles de rendimiento que se sitúan entre los mejores del sector, así como "un excelente nivel de actividad", respaldado por un sólido plan de productos y unas perspectivas industriales favorables.

"En un entorno global altamente cambiante y competitivo, mantener nuestro liderazgo exige anticiparse a los acontecimientos futuros en lugar de limitarse a reaccionar ante ellos", ha defendido Grupo Renault, que aboga por la transformación para preservar la competitividad de sus fábricas.

LA CFDT ADVIERTE DE DESAJUSTES EN LA COBERTURA DE PUESTOS

La CFDT, la principal confederación sindical de Francia, ha expresado su preocupación por el impacto laboral del proyecto industrial FutuREady de Grupo Renault. En un comunicado, el sindicato ha cuestionado el balance de empleo presentado por la dirección y ha advertido de las consecuencias de la reorganización en los departamentos centrales y las fábricas.

El sindicato también ha criticado el calendario previsto. Las negociaciones comenzarán el 27 de noviembre y la dirección quiere poner en marcha el proyecto en enero de 2027, lo que dejaría dos meses para definir más de mil trayectorias profesionales.

Además, la CFDT ha advertido de que las salidas comenzarían en 2027, mientras que las contrataciones se repartirían entre 2027 y 2028, lo que podría generar desajustes en la cobertura de puestos y competencias.