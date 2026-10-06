Grupo Renault desvelará 50 vehículos y prototipos de coches en el Salón del Automóvil de París

Salón del Automóvil de París - GRUPO RENAULT

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Renault (al que pertenecen las marcas Renault, Dacia y Alpine), presentará hasta 50 vehículos y 'concept cars' durante el Salón del Automóvil de París, que se celebrará del 12 al 18 de octubre, entre los que se encuentra el nuevo Renault Megane 100% eléctrico, el Dacia Striker o los prototipos del Renault 8 Gordini y el Alpine A110.

La compañía aprovechará también el evento para poner en valor quince años de una colaboración única con los cuerpos de bomberos, al servicio de la seguridad vial, del desarrollo de innovaciones destinadas a mejorar la eficacia y la rapidez de las intervenciones de emergencia, así como de la formación de los equipos de rescate.

Renault, que juega en casa, exhibirá su gama de vehículos eléctricos e híbridos completamente renovada, que incluye el nuevo Megane E-Tech eléctrico y la serie especial Rafale Hypnotic, cuyos pedidos ya han sido abiertos en España.

Además, contará con tres prototipos de modelos con posibilidades de iniciar su futura producción, como el Renault 5 Turbo 3E, o que suponen reinterpretaciones de míticos coches de la marca, como el Renault 8 Gordini, en forma de coupé biplaza 100% eléctrico con proporciones inspiradas en la competición.

Renault Pro+, la marca de Renault Group dedicada a los clientes profesionales, también estará presente, con la nueva Renault Trafic Van 100% eléctrica, el primer vehículo comercial ligero en Europa en incorporar una arquitectura SDV (Software-Defined Vehicle) y una tecnología eléctrica de 800 voltios.

Por su parte, Dacia presentará los primeros modelos de su ofensiva en materia de vehículos electrificados. Así, contará en el stand con la segunda generación del Dacia Spring, completamente rediseñado y ahora fabricado en Europa, y el nuevo Dacia Striker, un crossover del segmento C con características de una berlina y un SUV.

ALPINE DESVELA EL DEPORTIVO A110

Alpine, la marca premium del grupo, ha desvelado una escultura que permite anticipar algunos de los principales rasgos de diseño de la tercera generación del A110, el deportivo más emblemático de la marca francesa, que estará desarrollado sobre la nueva plataforma Alpine Performance Platform (APP).

La propuesta artística, que combina arte y tecnología, muestra la silueta del futuro modelo bajo un velo azul que deja entrever sus proporciones y algunos elementos estilísticos, al tiempo que representa conceptos como la ligereza y la eficiencia aerodinámica.

La firma también presentará el PS1, un concept car inédito y abreviatura de 'Proyecto Especial 1', que contará con un diseño "distintivo", a la espera de conocer más detalles en los próximos días.