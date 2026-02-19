Grupo Renault pierde 10.900 millones de euros en 2025 por el impacto de su participación en Nissan

Archivo - Logotipo de Renault - RENAULT - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grupo Renault ha registrado pérdidas por importe de 10.900 millones de euros en 2025, frente al beneficio neto de 752 millones de euros del año 2024, con arreglo al impacto de Nissan de 11.600 millones de euros con el cambio en el tratamiento contable de su participación en la compañía nipona (pérdidas de 9.300 millones de euros) y por contribuciones en empresas asociadas (importe de 2.300 millones de euros).

La cifra de negocios del grupo alcanzó los 57.922 millones de euros, con un incremento del 3% con respecto a 2024. La facturación de la rama del Automóvil alcanzó los 51.442 millones de euros, un 1,8% más.

Grupo Renault registró un margen operativo de 3.632 millones de euros, lo que representa el 6,3% de la cifra de negocios, en comparación con los 4.263 millones de euros y el 7,6% de 2024.

El margen operativo del automóvil ascendió al 4,2% de la cifra de negocios del automóvil, o 2.184 millones de euros, en comparación con los 2.996 millones de euros de 2024.

La contribución de Mobilize Financial Services (financiación de las ventas) al margen operativo del Grupo alcanzó los 1.468 millones de euros, frente a los 1.295 millones de euros en 2024.

Este resultado se explica principalmente por el desarrollo de las ofertas de financiación y servicios como palanca clave de la estrategia de marketing del grupo, en particular para vehículos eléctricos.

En este contexto, Grupo Renault ha propuesto un dividendo de 2,20 euros por acción, estable en valor absoluto respecto al año anterior. Este dividendo, pagado íntegramente en efectivo, se someterá a la aprobación de la junta general anual de accionistas del 30 de abril y su pago se efectuará el 12 de mayo.

PERSPECTIVAS 2026: RESILIENCIA EN UN ENTORNO COMPLEJO

En cuanto a sus perspectivas financieras para el año 2026, Grupo Renault persigue los objetivos de un margen operativo en torno al 5,5% de la cifra de negocios y un free cash-flow del automóvil en torno a 1.000 millones de euros.

"En 2026, el crecimiento internacional, el aumento de las ventas a socios o la creciente proporción de vehículos eléctricos conducirán a un incremento de la cifra de negocios, aunque estos efectos serán dilutivos para el margen. La reducción de costes seguirá siendo una prioridad clave en 2026 y en los próximos años", ha apuntado la compañía.

Asimismo, a medio plazo, Grupo Renault prevé un crecimiento medio de un solo dígito de su cifra de negocios total. Este crecimiento estará impulsado tanto por la actividad de la rama automovilística como por Mobilize Financial Services.

La reducción de costes seguirá siendo una prioridad clave dentro del grupo y se llevará a cabo gracias al rendimiento en la gestión de los costes variables y a una "estricta disciplina" sobre los costes fijos. Así, mantendrá una base de costes fijos de caja estable a medio plazo, lo que permitirá una gestión prudente del umbral de rentabilidad.