Grupo de seguridad de la UE pide retrasar la votación sobre el sistema FSD de Tesla

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MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) ha pedido a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) retrasar la votación de la aprobación del sistema de conducción supervisada (FSD) de Tesla, hasta que haya concluido un debate sobre ciertos aspectos relacionados con la velocidad.

"No se debe someter a votación la aprobación del FSD hasta que haya concluido un debate público sobre si las normas subyacentes deben ampliarse para permitir la conducción sin manos y las maniobras iniciadas por el sistema fuera de las autopistas", ha manifestado el consejo este martes en un comunicado.

En concreto, el ETSC ha instado a Bruselas a rechazar dos funciones relacionadas con la velocidad en el sistema de asistencia a la conducción FSD (Supervisada) de Tesla, antes de los debates clave que tendrán lugar el 6 de octubre en el Comité Técnico de Vehículos de Motor (TCMV) de la UE.

En un nuevo informe, el ETSC concluye que una de las funciones, la de "compensación de velocidad", no solo es indeseable por motivos de seguridad, sino que está directamente prohibida por la normativa de la ONU que rige los sistemas de asistencia al conductor en la UE.

La segunda función, la de "velocidad máxima contextual" permite que el vehículo establezca su propio límite de velocidad en función de la velocidad del tráfico circundante; es decir, un coche rodeado de conductores que superan el límite de velocidad podría usarlo como excusa para superarlo también.

"No se trata de tecnicismos menores. La compensación de velocidad infringe una norma vigente que la UE acordó en el seno de la ONU. La velocidad máxima contextual permite que el vehículo utilice la infracción de otros conductores como justificación para la suya propia. Si la UE aprueba cualquiera de estas opciones tal como están planteadas, proporcionará a todos los fabricantes un modelo para ignorar los límites de velocidad en los vehículos del futuro", ha subrayado ETSC.

El 10 de abril de 2026, la autoridad de homologación neerlandesa RDW otorgó a la tecnología FSD (Supervised) de Tesla una homologación nacional provisional que permite la aprobación de nuevas tecnologías que no se ajustan a la normativa vigente. Dicha homologación solo tendrá validez en toda la UE si la Comisión Europea la autoriza, lo que requiere el voto favorable de los representantes de los Estados miembros en el comité TCMV. Aún no se ha fijado la fecha de dicha votación, pero se celebrarán nuevos debates cuando el comité se reúna el 6 de octubre.

Mientras tanto, varios Estados miembros de la UE como Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Lituania y Eslovenia, han reconocido la aprobación holandesa, lo que permite que el sistema se utilice en estos países adicionales.

Un informe publicado la semana pasada por la organización belga johanna.be reveló que, durante las pruebas del sistema, el Tesla FSD reconoció repetidamente las señales de límite de velocidad de 30 km/h, pero las ignoró, e intentó adelantar repetidamente a ciclistas en carriles bici, lo cual es ilegal en Bélgica.