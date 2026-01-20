Grupo Soledad crea un holding con todas las unidades de negocio para avanzar en su plan de sucesión

Sede Grupo Soledad - JOSE GARCIA DOMENE

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Grupo Soledad, empresa familiar del sector del neumático y la automoción, prosigue con la hoja de ruta de su plan estratégico familiar con la creación de un holding que agrupará todas las unidades de negocio del grupo de empresas.

Así, tal y como ha indicado la compañía en un comunicado este martes, bajo la denominación Grupo Soledad Global, su intención es impulsar la evolución de su modelo de negocio, optimizando y potenciando la gestión de las diferentes áreas de 'retail', distribución e industrial, así como la administración integral de su patrimonio.

En concreto, esta decisión se enmarca dentro del Plan Estratégico Familiar que la empresa tiene previsto para los próximos 20 años, y que regula el funcionamiento de la familia y de la empresa durante este periodo.

De este modo, el primer paso del plan fue la sucesión generacional en la dirección general del grupo, que pasó en el último mes de septiembre de Juan Ramón Pérez Vázquez a Joaquín Antonio Pérez Martínez. Asimismo, Grupo Soledad ha ejecutado otros cambios en la estructura de gobierno operativo, reforzado el funcionamiento de los distintos órganos de administración.