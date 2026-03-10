Grupo Volkswagen descarta un impacto en la cadena de suministro por el conflicto en Oriente Medio

El consejero delegado de Grupo Volkswagen, Oliver Blume - Julian Stratenschulte/dpa

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Volkswagen descarta cualquier interferencia en cuanto a logístico o suministro de piezas por la situación bélica en la región de Oriente Medio, aunque cree que es "muy pronto" para saber si el conflicto tendrá un impacto sobre las ventas.

"Contamos con un sistema de suministro de piezas muy preciso y transparente; analizamos a fondo las cadenas de suministro y podemos reaccionar con rapidez si detectamos algún imprevisto. Aparentemente, puedo decir que tenemos todo bajo control, pero, por supuesto, lo observaremos con atención", ha señalado el consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, durante la presentación de los resultados de 2025 este martes.

En el año 2025, Grupo Volkswagen recortó su beneficio neto en un 44,3% respecto al año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 6.904 millones de euros. Por su parte, los ingresos por ventas en 2025 se mantuvieron en gran medida estables en comparación con el año anterior, a pesar de un entorno de mercado desafiante.

En la región de África y Oriente Medio, Grupo Volkswagen experimentó un crecimiento del 10% en el número de entregas, hasta alcanzar las 420.800 unidades. Por el momento, la compañía se mantendrá a la espera de lo que suceda en las próximas semanas para saber cómo impactará el conflicto en sus ventas en esta región "importante" para la firma alemana.

"Por supuesto, es una región importante; lo demostramos el año pasado: tuvimos un crecimiento positivo del 10% en África y Oriente Medio, y tendremos que esperar a ver qué sucede ahora", ha reflexionado Blume.