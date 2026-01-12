Grupo Volkswagen entrega 9 millones de vehículos en 2025, un 0,5% menos, por la caída en EE.UU. y China

Archivo - Volkswagen - Sina Schuldt/dpa - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del Grupo Volkswagen cayeron un 0,5% en 2025 respecto al año anterior, hasta comercializar casi 9 millones de vehículos en todo el mundo, lastrado por el débil desempeño en China y Estados Unidos.

Aunque el mayor fabricante de automóviles de Europa registró un crecimiento de sus ventas en el continente, estas fueron insuficientes para compensar los descensos en China y Norteamérica.

"Por encima de todo, la intensa situación competitiva en China, así como los aranceles y el fin de las subvenciones a los vehículos eléctricos en Estados Unidos perjudicaron nuestro negocio", ha señalado el Grupo Volkswagen.

En China, donde el grupo se enfrenta a una dura competencia en materia de precios por parte de los fabricantes locales de coches eléctricos, Volkswagen entregó 2,69 millones de vehículos en 2025, lo que supone un descenso del 8% con respecto al año precedente.

En Norteamérica, donde los fabricantes de automóviles europeos están sufriendo los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, las entregas cayeron un 10,4%, hasta los 946.800 vehículos.

Mientras, en Europa, el grupo registró un claro aumento, con 3,38 millones de vehículos entregados en todas las marcas, un 3,8% más que en 2024. En Sudamérica, el aumento fue aún mayor, del 11,6%, hasta alcanzar los 663.000 vehículos.

En el cuarto trimestre, las entregas globales cayeron casi un 5%, hasta los 2,38 millones de vehículos. En China, el descenso fue del 17,4%, hasta solo 720.000 coches, y en Norteamérica también cayó un 17,4%, hasta los 238.000 vehículos.