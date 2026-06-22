Grupo Volkswagen se expande internacionalmente con dos de sus marcas con su aterrizaje en Uzbekistan

Archivo - FILED - 26 July 2022, Lower Saxony, Wolfsburg: The Volkswagen logo hangs on the outside facade of the Volkswagen plant in Wolfsburg. Photo: Melissa Erichsen/dpa - Melissa Erichsen/dpa - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Grupo Volkswagen ha oficializado el lanzamiento de sus marcas Volkswagen y Jetta en Uzbekistan, el primer mercado al que se abre la compañía en el que sus vehículos procederán directamente de la producción en China.

En el lanzamiento, la gama de modelos incluyó vehículos selectos de Volkswagen, como el Tiguan L Pro, el Passat Pro y el Teramont Pro, además de modelos de la marca Jetta. El siguiente paso será complementar las exportaciones de vehículos con la producción local. En colaboración con Alyans Auto, se prevé que una planta de ensamblaje de vehículos entre en funcionamiento a finales de este año en la capital, Tashkent.

El lanzamiento al mercado se celebró en un foro en dicha ciudad. Entre los invitados se encontraban el presidente federal de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, el presidente de la República de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, y el director ejecutivo de Volkswagen China, Robert Cisek.

Al ingresar al mercado de Uzbekistán, Volkswagen impulsa sistemáticamente su estrategia de ventas global y desarrolla selectivamente nuevas regiones de rápido crecimiento. La marca aprovechará su sólida base de fabricación en China para introducir de manera eficiente vehículos competitivos a nivel internacional en nuevos mercados.

Actualmente se están evaluando oportunidades de crecimiento adicionales, particularmente en el Sudeste Asiático, Oriente Medio y mercados africanos seleccionados, como parte del plan a largo plazo de Volkswagen para fortalecer su presencia internacional y consolidar su posición en mercados en crecimiento en todo el mundo.

"El desarrollo de nuevos mercados es un pilar fundamental de nuestra estrategia de ventas global. Al entrar en el mercado de Uzbekistán, aprovechamos una región de gran dinamismo y crecimiento", ha afirmado Martin Sander, miembro del consejo de administración de Ventas, Marketing y Servicio Postventa de Volkswagen.

Uzbekistán, con una población de más de 38 millones de habitantes, es uno de los mercados automovilísticos de mayor crecimiento en Asia Central. La demanda de vehículos en el país se ha duplicado con creces desde 2021, alcanzando un volumen superior a las 461.000 unidades en 2025. Para aprovechar este potencial, Volkswagen está desarrollando progresivamente su red de concesionarios en Uzbekistán. Para finales de año, los modelos Volkswagen se venderán en 13 ubicaciones, y se prevé que el número de concesionarios casi se duplique para 2028.