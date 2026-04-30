Grupo Volkswagen gana 1.564 millones en el primer trimestre y mantiene estables sus ventas

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MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grupo Volkswagen ha logrado un beneficio después de impuestos de 1.564 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone una caída del 28,4% respecto a las ganancias del mismo periodo del año anterior.

Segun ha informado la compañía alemana este jueves, las ventas se mantuvieron estables, con una contracción del 2% interanual, hasta 75.700 millones de euros. El descenso de los ingresos, impulsado por el volumen de ventas, se vio parcialmente compensado por la sólida actividad en Europa y el crecimiento del sector de servicios financieros.

Las entregas del grupo en el primer trimestre del año alcanzaron los 2,05 millones de vehículos, un 4% menos que los 2,13 millones que vendió en el mismo período del año pasado. Esta caída en los primeros tres meses para el fabricante alemán se debe principalmente al descenso de las ventas del grupo en regiones como América el Norte o en Asia.

En tanto, Grupo Volkswagen ha logrado reducir sus costes en 1.000 millones de euros pese a un contexto que ha resultado "difícil", según ha explicado el consejero delegado de la compañía, Oliver Blume.

"El mundo está experimentando un cambio fundamental, y estamos adaptando nuestra estrategia de forma constante. Guerras, tensiones geopolíticas, barreras comerciales, regulaciones más estrictas y una competencia intensa generan dificultades. En este entorno desafiante, hemos logrado avances tangibles", ha afirmado.

De su lado, el beneficio operativo fue un 14% más bajo al del primer trimestre de 2025, hasta retroceder a 2.500 millones de euros. El descenso del resultado operativo se debió principalmente a efectos especiales en el Grupo Core, el grupo de marcas de camiones y a los aranceles más elevados de Estados Unidos.

PERSPECTIVAS PARA 2026

El Grupo Volkswagen prevé que los ingresos por ventas en 2026 evolucionen entre un 0% y un +3% con respecto al año anterior. Se espera que el margen operativo sobre ventas del Grupo se sitúe entre el 4,0% y el 5,5%.

"Se prevén desafíos, en particular, derivados del entorno macroeconómico, las incertidumbres en torno a las restricciones al comercio internacional y las tensiones geopolíticas, la creciente intensidad competitiva, la volatilidad de los mercados de materias primas, energía y divisas, así como las elevadas exigencias derivadas de las normativas sobre emisiones", ha apuntado el grupo.