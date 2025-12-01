Grupo Volkswagen nombra a Ludwig Fazel nuevo director de Estrategia

Grupo Volkswagen nombra nuevo director de Estrategia a Ludwig Fazel - GRUPO VOLKSWAGEN

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Grupo Volkswagen ha acordado nombrar nuevo director de Estrategia a Ludwig Fazel, con efecto a partir de este 1 de diciembre, en sustitución de Stefan Weckbach, que abandona la empresa por deseo propio, y reportando directamente al consejero delegado del grupo, Oliver Blume.

Hasta ahora, Fazel ha trabajado como director de operaciones de Volkswagen Group Components y, paralelamente, como director de Estrategia y Negocio de Plataformas en Volkswagen Group Technology.

Ludwig Fazel estudió Gestión y Tecnología en la Universidad Técnica de Múnich y en la Nanyang Business School de Singapur. Antes de incorporarse a Volkswagen, trabajó como consultor estratégico en Roland Berger entre 2008 y 2017.

En los últimos años, ha desempeñado un papel clave en la transformación del negocio de componentes del Grupo y en su preparación para el futuro. Más recientemente, como director de Operaciones de Volkswagen Group Components, fue responsable de la red de producción global con aproximadamente 65.000 empleados.

Al mismo tiempo, Fazel dirigió la dirección estratégica de la división Volkswagen Group Technology, que incluye Volkswagen Group Components, así como las áreas de negocio de baterías y carga y energía. También estableció la venta de plataformas y componentes a socios externos como Ford y Mahindra dentro del Grupo.

"Me complace que Ludwig Fazel, un estratega con gran experiencia, asuma este importante cargo. Ha demostrado en repetidas ocasiones que es capaz de impulsar con éxito un área fundamental de nuestra empresa en entornos difíciles - tanto a nivel operativo como estratégico. Estoy convencido de que juntos abordaremos con éxito las tareas que nos esperan*.