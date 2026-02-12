GrupOlivaMotor factura 326 millones en 2025, un 12% más

Concesionario de GrupOlivaMotor. - GRUPOLIVAMOTOR

TARRAGONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

GrupOlivaMotor cerró 2025 con una facturación de 326 millones de euros, un 12% interanual más, y con la venta de 11.500 vehículos, un 16% más.

El grupo ha explicado que el balance del año es "positivo, reforzando su trayectoria de crecimiento y consolidando su posición" en el sector de la automoción en el sur de Europa.

Por otro lado, el área de postventa registró 225.000 horas de servicio, "un indicador del peso creciente de este ámbito dentro de la actividad global de la empresa", ha explicado la compañía.

El director general de GrupOlivaMotor, Carlos Fontana, ha mostrado su satisfacción por el "crecimiento sostenido, incrementando la facturación y las unidades vendidas".

La empresa ha señalado que, para este año, las perspectivas son "optimistas" y que mantendrá el foco en la sostenibilidad, la innovación y el crecimiento del vehículo eléctrico.