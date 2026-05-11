Los grupos Andrés y Soledad sellan una alianza estratégica para distribuir la marca Dunlop en España - DUNLOP

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Andrés y Soledad han sellado una alianza estratégica para distribuir la marca Dunlop en España, con el fin de aprovechar la capilaridad logístico de ambas compañías y con el objetivo de contribuir al reposicionamiento de la marca premium de neumáticos.

"La alianza estratégica entre Grupo Andrés y Grupo Soledad para la distribución de neumáticos consumer de la marca Dunlop en España, representa un hito histórico en el sector del neumático. Dunlop, en su nueva andadura ha tenido en cuenta positivamente la alianza entre estos dos grupos, confiando plenamente en sus capacidades para colocarla dentro del grupo de marcas premium", han explicado ambos grupos.

El fabricante Sumitomo Rubber Industries (SRI), propietario global de la marca Dunlop, apuesta por este modelo de colaboración para incrementar cuota de mercado y reforzar a Dunlop en el segmento premium por herencia y capacidad de innovación. La alianza no solo se centra en la capilaridad logística, sino en un ambicioso plan de reposicionamiento de esta marca premium.

"A través de la red logística y experiencia de Grupo Andrés y Grupo Soledad, SRI busca que Dunlop recupere y supere su protagonismo histórico, ofreciendo al taller profesional un producto de vanguardia respaldado por un servicio de distribución excepcional", ha destacado la compañía.

Dunlop se posiciona actualmente como una firma del segmento premium. Su catálogo de productos se caracteriza por la aplicación de tecnología de última generación, destacando por su enfoque en innovación tecnológica, rendimiento superior y seguridad.

La marca se enfoca en vehículos de altas prestaciones y conductores que exigen la máxima seguridad y confort. Bajo la tutela de SRI, la marca ha integrado procesos de fabricación avanzados que garantizan estándares de calidad superiores en cada compuesto.

Según el director general del Grupo Andrés, Eduardo Salazar, este acuerdo no es solo una alianza comercial sino, además, "transformadora". "La unión de fuerzas en la distribución con Grupo Soledad y una marca con el prestigio tecnológico de Dunlop, bajo el respaldo de SRI, nos permitirá ofrecer una propuesta de valor imbatible al mercado", ha celebrado.

Por su parte, el director general de Grupo Soledad, Joaquín Pérez Martínez, ha expresado que colaborar de forma tan estratégica con Dunlop representa "una oportunidad extraordinaria" para elevar el estándar del mercado español.

"Este acuerdo conjunto con Grupo Andrés nos permite combinar nuestra experiencia y alcance logístico para asegurar que el reposicionamiento de Dunlop como marca tecnológica de referencia sea un éxito rotundo", ha añadido.