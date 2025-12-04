Hereu afirma que el Plan Auto+ no cubrirá la lista de espera del Moves ni los puntos de recarga

VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha confirmado este jueves que el nuevo plan de ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros, se centrará "en la demanda presente y futura" y no cubrirá la lista de espera generada con el Moves III ni los puntos de recarga personales.

Así, lo ha señalado este jueves Hereu en Valencia en declaraciones a los medios de comunicación preguntado por si el nuevo Plan de ayudas al coche eléctrico atenderá la demanda pendiente del último plan Moves y si el Gobierno se replantea incluir a los puntos eléctricos particulares.

Al respecto, ha destacado que el plan Auto 2030, presentado ayer por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, junto a representantes del sector del automóvil, es "un gran acuerdo estratégico y un plan de país" porque "es el acuerdo de todo el ecosistema del automóvil con todas las políticas públicas del Gobierno de España, autonómicas y de los municipios" y que una de las medidas previstas es "seguir incentivando la demanda, porque necesitamos apoyar la decisión de adquirir vehículos eléctricos".

Así, ha recalcado que "justamente, estando en Valencia, lo que expresamos es que el plan Auto+ lo que incorpora es toda la enorme experiencia positiva de este año de lo que ha sido el Plan Reinicia Auto+ de la Comunitat Valenciana --una iniciativa gubernamental de ayudas directas para adquirir vehículos nuevos o seminuevos para reemplazar a los siniestrados por la dana-- que ha sido jugar con la colaboración de Faconauto y de todos los concesionarios hasta ahora de Valencia y a partir del 1 de enero en toda España, porque permite dar mucho más rápidamente las ayudas".

40.000 PERSONAS SE PUEDEN QUEDAR SIN AYUDAS

El Plan Moves III fue dotado con 400 millones de euros y aprobado en la pasada primavera con carácter retroactivo desde el 2 de enero de 2025 y con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. El auge de ventas de vehículos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables) ha hecho que, hasta lo que va de año, estos modelos alcancen conjuntamente una cuota de mercado superior al 20% en 2025.

Esto provocó que los principales mercados, Madrid y Cataluña, agotasen sus fondos en julio y septiembre, respectivamente, y que actualmente casi todas las comunidades autónomas hayan agotado los fondos.

Así, según las estimaciones del sector automovilístico español, existen unas 40.000 personas que se encontrarían en lista de espera para cobrar las ayudas de los compradores de coches eléctricos, con un montante pendiente de pago que rondaría los 300 millones de euros.

SE ATENDERÁ A LOS AFECTADOS

En ese sentido, Hereu ha aclarado, respecto a la lista de espera del anterior plan, que todo lo que "se ha hecho y gestionado a lo largo del 2025 con el Moves III, que ha sido un éxito, porque hemos doblado la venta de vehículos electrificados, es un elemento que seguro que atenderemos en su momento".

Con la llegada del Plan Auto+, falta por ver qué pasará con estos clientes que están esperando fondos del Plan Moves III cuyo vencimiento termina el próximo 31 de diciembre, para los que ahora no habría una solución sobre la mesa.

Respecto a los puntos de recarga, ha recordado que el Gobierno destinará 300 millones al Moves Corredores, que "justamente sirve también para seguir impulsando la instalación en aquellos puntos de la geografía española que no están bien atendidos en estos momentos".

Por tanto, "tenemos inversión pública para ayudar a seguir implantando puntos de recarga y 400 millones que los dedicamos a incentivar la demanda", ha apostillado.