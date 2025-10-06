Hereu anuncia el lanzamiento de la convocatoria del Perte VEC IV de la cadena de valor con 400 millones

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita un concesionario rehabilitado tras sufrir la dana, en el concesionario SEAT y CUPRA Motor J.R, a 6 de octubre de 2025, en Sedaví, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este lunes en Sedaví (Valencia) que el 14 de octubre se abrirá el plazo para la presentación de proyectos de la convocatoria del Perte VEC IV en su sección B de cadena de valor dotada con 400 millones de euros, de los cuales 250 millones se instrumentarán en forma de préstamos reembolsables y 150 millones en forma de subvenciones directas.

Hereu ha realizado un llamamiento a la industria para que se presente a los pertes" y agote los fondos europeos. "Estamos en un proceso de transformación de la industria del automóvil y necesitamos impulsarlo por la transformación en la producción y por el dinamismo de la demanda", ha señalado el ministro durante una visita al concesionario SEAT y CUPRA Motor J.R. Valle, rehabilitado tras sufrir la dana, donde también ha hecho balance del plan Reincia Auto+.

Esta convocatoria, a través de Sepides, está específicamente diseñada para potenciar la realización de planes de inversión orientados a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, sus sistemas, subsistemas y componentes, y ciertos sistemas de infraestructura auxiliares necesarios para su despliegue, ha detallado el Ministerio.

La cuarta convocatoria del PERTE VEC, dotada con 1.250 millones de euros, está íntegramente gestionada por SEPIDES. Según como evolucione la demanda de ayudas, se irá convocando el resto del presupuesto en sucesivas fases.

Las ayudas podrán solicitarse por parte de sociedades mercantiles con personalidad jurídica propia, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la Orden ICT/736/2023, de 5 de julio, y desarrollen su actividad en los sectores recogidos en el Anexo I de la convocatoria.

Los préstamos tendrán un tipo de interés fijo del 2,844%, un plazo de amortización de 10 años y 3 años de carencia. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 14 de octubre de 2025 a las 10 horas y finalizará el 24 de octubre de 2025 a las 14 horas (hora peninsular).