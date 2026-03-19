Hereu anuncia el lanzamiento del nuevo Perte VEC 5 para baterías, con 100 millones ampliables

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la jornada en la sede de la CEOE. - DAVID LOPEZ VILLALTA (MINCOTUR)

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este jueves el lanzamiento del nuevo Perte VEC 5 para baterías, dotado con 100 millones de euros ampliables, y la adjudicación de más de 200 millones para el Perte VEC 4 en su sección de cadena de valor.

Por un lado, el ministro ha adelantado la publicación de la orden de bases del nuevo Perte VEC 5, que estará dotado con 100 millones de euros y que se regirá por el nuevo marco de ayudas de Estado de la Comisión Europea, que incluye mayores flexibilidades para la ejecución de los proyectos.

La apertura del periodo de solicitudes permanecerá abierta desde el 7 de abril y hasta el 13 de abril de este 2026, ha informado durante la jornada 'Industria en transformación: hacia la doble transición ecológica y digital', organizada en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Por otro, Hereu ha desvelado la adjudicación de más de 200 millones de euros de la línea de cadena de valor del Perte VEC 4.

Este incluye las partidas de 16,8 millones para la investigación de materiales de baterías de Basquevolt Vitoria, 4,4 millones para el desarrollo del vehículo conectado de la empresa Évolution Synergétique Automovite, en Sevilla, y los 3,3 millones de euros para la consolidación del proyecto de Ebro en la Zona Franca de Barcelona.

Estas resoluciones dan lugar a que el Ministerio de Industria y Turismo haya adjudicado hasta ahora 2.900 millones de euros en las diferentes convocatorias del Perte VEC (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado), en beneficio de más de 350 empresas, señala el departamento en un comunicado.

Finalmente, Hereu ha señalado que esta semana se han conocido nuevas adjudicaciones del Perte de Descarbonización Industrial, que suman 100 millones de euros, entre los que destacan los 60 millones para Hydnum, en Puertollano, o los 24,6 millones para Ence, en Pontes de García (La Coruña).

Durante el evento, Hereu ha resaltado la importancia de la colaboración público-privada y de la apuesta por la transformación digital y la transición ecológica en España, y ha afirmado que "después de los 'Next Generation' hay vida", incluidos nuevos proyectos y nuevas estrategias.