Hereu celebra el "liderazgo" de España en matriculaciones: "Más ventas, más vehículos electrificados"

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha trasladado este lunes que las cifras de matriculaciones de vehículos electrificados refuerzan "el liderazgo" de España hacia una movilidad "eléctrica, conectada y sostenible"

"Con inversión pública y una apuesta industrial clara, España refuerza su liderazgo hacia una movilidad eléctrica, conectada y sostenible", ha manifestado Hereu en su cuenta de X este lunes, tras conocerse que el mercado automovilístico se ha visto de nuevo impulsado en octubre por las ventas de vehículos electrificados.

"La automoción española acelera su transformación: más ventas, más vehículos electrificados (y menos emisiones)", ha añadido Hereu, en relación también a la caída de las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en octubre.

En concreto, según las cifras de Anfac, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España alcanzaron las 96.785 unidades en octubre, lo que equivale a un incremento del 15,94% respecto al mismo mes de 2024. Esto ha permitido que se vuelva a registrar por segunda ocasión consecutiva un mes con cifras superiores al mismo periodo de 2019, previo a la pandemia.

Además, los electrificados (BEV+PHEV) supusieron en octubre una de cada cinco ventas (el 22,4%) y con un total de 21.687 comercializaciones consiguen un crecimiento del 119%. En el total del año ya suman 180.429 ventas de eléctricos puros e híbridos enchufables, duplicando las ventas de hace un año. En este 2025 ya representan el 19% del mercado, 8 puntos porcentuales más que en 2024.