Hereu pide activar "todos los medios" para enfrentar el "complejo" entorno de la automoción

Archivo - El ministro de Industria, Jordi Hereu - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha hecho un llamamiento a "poner todos los medios" sobre la mesa para hacer frente al "complejo" entorno geopolítico y económico actual y dar un mayor impulso al sector automovilístico europeo.

"Debemos poner todos los medios para ganar esta partida; esta y todas las que tenemos por delante, porque estamos trabajando en equipo y lo estamos haciendo bien", ha defendido el ministro durante su discurso de inauguración del XIII Encuentro Sernauto, celebrado este jueves en Ifema Madrid.

En este sentido, el ministro ha celebrado "las batallas" que se están ganando en España con los últimos anunciados realizados por Stellantis, Ford o Renault para garantizar la producción de vehículos en España y que son un nuevo impulso para la cadena de valor europea.

Además, ha afirmado que España quiere ser "epicentro" de las nuevas alianzas entre compañías automovilísticas y ha animado a la llegada de más inversiones, y que estas sean una palanca para transferir conocimientos y maximizar el uso del talento español y europeo.

"Tenemos capacidad para convertir las oportunidades en una realidad. Podemos ganar esta partida decisiva en un contexto que no es nada fácil, porque España tiene una transcendencia importante", ha defendido.

FINANCIACIÓN Y UN MODELO EUROPEO

Entre las iniciativas de España para impulsar al sector automovilístico, Hereu ha puesto de ejemplo el Plan Auto 2030, presentado a finales de 2025 y que supone una hoja de ruta acordada por todos los integrantes del sector.

"El Plan Auto 2030 es un mensaje para Europa, que debe articular un plan para la automoción con la industria y desde la industria. Es una hoja de ruta compartida que anima a revivir el modelo socioeconómico europeo", ha argumentado.

En esta línea, ha instado a la Unión Europea a poner sobre la mesa la financiación necesaria para desarrollar una cadena de valor europea que sea "resiliente" y ha subrayado la importancia de activar todas las medidas necesarias para la defensa del contenido local europeo. "Es un principio que defendemos desde el Gobierno de España, yo no os abandonaré", ha sentenciado Hereu.