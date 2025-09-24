Hereu recuerda a Mahle que dispone de "instrumentos" para minizar el ERE en Cuenca y Valencia

Hereu señala a Mahle que dispone de "instrumentos" para solucionar la situación en Cuenca y Valencia. - MINISTERIO DE INDUSTRIA

Industria trabaja ya en una mesa de seguimiento para mitigar el impacto de una eventual reestructuración de la compañía

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha recordado tanto a la multinacional Mahle como a las administraciones regionales que disponen de "todos los instrumentos de política industrial" para minimizar las posibles consecuencias negativas derivadas de los ajustes de plantilla anunciados por la empresa y que afectarían a sus plantas de Motilla del Palancar (Cuenca) y Paterna (Valencia).

Hereu ha mantenido una reunión este miércoles con la dirección internacional de Mahle, con sede en Stuttgart, para buscar alternativas que mitiguen el impacto laboral y productivo de dichos ajustes laborales.

En concreto, el fabricante de componentes de automoción Mahle anunció la semana pasada un plan de reestructuración "inevitable" en sus fábricas de Motilla del Palancar (Cuenca) y del Centro Tecnológico de Paterna (Valencia) que supondrá el despido de un total de 740 empleados entre ambas sedes, casi el 30% de la plantilla en España, que asciende a 2.500 trabajadores.

Tras conocer la decisión de la empresa, el Ministerio de Industria ya ha puesto en marcha una mesa de seguimiento, en la que participarán todas las partes implicadas, con el objetivo de evaluar los mecanismos de acompañamiento al empleo y a la industria local.

El ministerio mantiene también abiertas las conversaciones con los sindicatos UGT y CCOO, así como con los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana, con el fin de coordinar una estrategia común de apoyo a los trabajadores que puedan verse afectados.

Hereu ha asegurado que la prioridad del Ejecutivo es proteger tanto los puestos de trabajo como las capacidades productivas de las plantas en ambas localidades.

Asimismo, el ministro de Industria ha recordado que la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, actualmente en tramitación parlamentaria, dotará al país de nuevas herramientas necesarias para afrontar procesos de reestructuración empresarial como el de Mahle y favorecer alternativas industriales sostenibles.

Con estas iniciativas, Industria pone el foco en tratar de evitar que la reestructuración anunciada por Mahle no se traduzca en consecuencias negativas no deseadas para el empleo y la actividad industrial en Cuenca y Valencia.

En el encuentro, además de Hereu, ha participado el Comisionado para la reindustrialización, Jaime Peris. Por parte de Mahle, han asistido el director de Operaciones Motor & Drive Systems, Electronics, Compressors, Pumps Europe, William Fabre, y el 'Head of Global Electronics', Richard Bargsten, así como los responsables de Recursos Humanos, Hernán Javier Torres y Silvia Bueno.

También han acudido a la reunión la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, y el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Felipe Javier Carrasco.