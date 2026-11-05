Hertz gana 57 millones de euros en el segundo trimestre y eleva un 10% sus ingresos

Archivo - Hertz eleva sus ingresos un 10% en el segundo trimestre de 2026 y alcanza un beneficio de 57 millones - Oliver Berg/dpa - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hertz Global Holdings cerró el segundo trimestre de 2026 con un beneficio neto de 64 millones de dólares (unos 57 millones de euros), frente a las pérdidas de 294 millones de dólares (alrededor de 262 millones de euros) registradas en el mismo periodo del año anterior.

La compañía estadounidense de alquiler de vehículos obtuvo unos ingresos de 2.396 millones de dólares (unos 2.133 millones de euros) entre abril y junio, lo que representa un incremento del 10% respecto a los 2.185 millones de dólares (1.945 millones de euros) contabilizados en el segundo trimestre de 2025.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 81 millones de dólares (72 millones de euros), frente a los 18 millones de dólares del mismo trimestre del ejercicio anterior. Este avance supone un incremento del 350% y eleva el margen de Ebitda ajustado hasta el 3%, frente al 1% registrado un año antes.

En términos de generación de caja, Hertz obtuvo un flujo de caja libre ajustado de 162 millones de dólares, un 50% menos que los 327 millones de dólares del segundo trimestre de 2025.

La empresa atribuye la comparación desfavorable, entre otros factores, al beneficio extraordinario que supuso la rotación de su flota durante el ejercicio anterior, en un contexto marcado por los aranceles.

MAYOR RENTABILIDAD POR VEHÍCULO PESE A UNA FLOTA MÁS REDUCIDA

En el apartado operativo, Hertz consiguió incrementar sus ingresos por vehículo y mes (RPU) un 8%, hasta los 1.542 dólares, frente a los 1.429 dólares del segundo trimestre de 2025. Asimismo, los ingresos por día de alquiler (RPD) aumentaron un 9%, hasta los 61,98 dólares, frente a los 56,89 dólares del ejercicio anterior.

Esta evolución se produjo pese a que la compañía redujo su flota media un 1%, hasta los 539.000 vehículos, frente a los 545.000 del mismo periodo de 2025.

El número de días de alquiler se mantuvo prácticamente estable, con 38,6 millones de jornadas, frente a los 38,7 millones del año anterior.

La utilización total de la flota mejoró hasta el 79%, un punto porcentual más que en el segundo trimestre de 2025.

Sin embargo, la utilización operativa descendió hasta el 82%, frente al 83% anterior, debido, entre otros factores, al impacto de las llamadas a revisión de vehículos, que supusieron un lastre de aproximadamente 200 puntos básicos.

En cuanto a su posición financiera, Hertz contaba con una liquidez de 984 millones de dólares a 30 de junio de 2026. De esta cantidad, 628 millones correspondían a efectivo no restringido y otros 356 millones estaban disponibles a través de su línea de crédito First Lien.

De cara al cierre del ejercicio, Hertz prevé finalizar 2026 con una liquidez de entre 1.000 y 1.400 millones de dólares. Además, espera generar flujo de caja libre positivo durante la segunda mitad de 2026 y para el conjunto de 2027.

La empresa también ha indicado que prevé afrontar en efectivo los vencimientos de deuda previstos para diciembre y que no contempla ingresos procedentes de emisiones de acciones a través de su programa ATM en sus previsiones de liquidez.