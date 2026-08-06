Hertz vuela en Bolsa tras recortar pérdidas hasta junio y ganar 55 millones en el segundo trimestre

Archivo - Hertz - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa de alquiler de vehículos Hertz se ha impulsado más de un 9% en los primeros compases de la sesión bursátil de Nueva York tras informar al mercado de que ha recortado sus pérdidas en un 63,5% en el primer semestre respecto al mismo periodo del año anterior, hasta quedarse con unos 'números rojos' de 269 millones de dólares (233,1 millones de euros).

Los ingresos de la empresa han alcanzado los 4.400 millones de dólares (3.812,1 millones de euros), una cifra superior en un 10% a la del primer semestre de 2025.

Por mercados, el grueso de su cifra de negocio procede de su actividad en América, donde ha ingresado 3.546 millones de dólares (3.072,6 millones de euros), un 9,8% más.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se ha situado en la cifra negativa de 80 millones de dólares (69,3 millones de euros), lo que se traduce en una mejora del 71% respecto a los seis primeros meses del año anterior. El margen Ebitda ha sido del -2% (frente al -7% del inicio de 2025).

LOGRA BENEFICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

En lo que se refiere al segundo trimestre del año, Hertz ha vuelto al beneficio, tras ganar 64 millones de dólares (55,4 millones de euros), tras registrar pérdidas por valor de 294 millones de dólares (254,7 millones de euros) en el mismo periodo del año anterior.

Además, el Ebitda ha escalado un 350%, hasta 81 millones de dólares (70,2 millones de euros) y los ingresos han crecido un 9,65%, hasta 2.396 millones de dólares (2.076,3 millones de euros).

Finalmente, Hertz cerró el segundo trimestre con una liquidez de aproximadamente 984 millones de dólares (852,5 millones de euros), en consonancia con su previsión anterior de algo menos de 1.000 millones de dólares. La compañía sigue considerando la liquidez como un factor que facilita el crecimiento y mantiene la confianza en su capacidad para financiar el negocio y llevar a cabo su transformación.

"Los resultados de este trimestre reflejan la ejecución disciplinada de nuestra estrategia y nuestra sólida fortaleza comercial. Nuestro desempeño demuestra los avances que estamos logrando en la transformación del negocio y en la obtención de mejoras operativas tangibles en toda la compañía", ha afirmado el consejero delegado de Hertz, Gil West.