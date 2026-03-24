HeyDiga, la 'startup' de los fundadores de JobandTalent y Tuenti, se asocia con Audi, Seat, Toyota y Triumph

Archivo - Economía/Finanzas.- HeyDiga cierra una ronda de un millón de euros liderada por KFund y los fundadores de JobandTalent - HEYDIGA - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

HeyDiga, la 'startup' especializada en agentes de voz de inteligencia artificial (IA) fundada por los emprendedores David Zafra (ex Tuenti y Hawkers) y Sergio Espeja (ex JobabdTalent), ha cerrado acuerdos de colaboración en el sector de la automoción con marcas como Audi, Seat, Toyota, Triumph o Harley-Davidson.

La firma asegura que los concesionarios "no atienden el 21% de las llamadas entrantes" y el 85% de esos clientes no vuelve a llamar, sino que opta por contactar directamente con la competencia.

En el caso de las pymes españolas del sector, agrega, el 40% de las llamadas comerciales no se atienden al primer intento y cada empresa pierde hasta 15.000 euros al mes por llamadas perdidas.

A través de la aplicación de su tecnología, HeyDiga asegura haber conseguido atender el 100% de las llamadas, ofrecer citas de taller en tiempo real, informar del estado del vehículo a los clientes y cumplir los estándares de las marcas, sin ampliar la plantilla de los concesionarios.

"Todos comparten un patrón muy claro: un alto volumen conversacional, equipos saturados, procesos poco estructurados y fuga de ingresos", señaló Zafra.

HeyDiga acumula 100 clientes en su primer año de vida, entre ellos grandes grupos empresariales, incluyendo concesionarios de casi todas las marcas, grupos hospitalarios, de hostelería del sector de belleza y cadenas de clínicas privadas.