Honda cierra su año fiscal 2026 con pérdidas por valor de 2.290 millones de euros por los aranceles

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MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Honda ha registrado pérdidas por importe de 423.941 millones de yenes (2.292 millones de euros) en su año fiscal 2026 (que comprende de abril de 2025 a marzo de 2026, ambos incluidos), frente al beneficio neto de 835.837 millones de yenes (4.520 millones de euros) del año fiscal 2025.

Estos 'números rojos' son fruto de un cambio en la estrategia de vehículos eléctricos que decidió recientemente la marca, así como del impacto de los aranceles a la importación de vehículos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los ingresos crecieron un 0,5% interanual, hasta alcanzar 21,79 billones de yenes (117.851 millones de euros). Este incremento se debe principalmente al aumento de la facturación en el negocio de motocicletas, que se vio parcialmente compensado por la disminución de las ventas en el negocio de automóviles, así como por los efectos negativos de la conversión de divisas.

Por su parte, el resultado operativo también se ha situado en negativo, en 414.346 millones de yenes (2.240 millones de euros), frente a los 1,2 billones de yenes (6.490 millones de euros) del año fiscal 2025.

La cifra se ha visto impactada por los aranceles de Estados Unidos, aunque ha estado parcialmente compensada por un aumento de las ganancias atribuible a los impactos en los precios y los costes.

PREVISIONES AÑO FISCAL 2027

De cara al año fiscal 2027, Honda prevé elevar sus ingresos un 6,2% respecto al último ejercicio, hasta superar los 23,1 billones de yenes (124.941 millones de euros) y un beneficio neto atribuido de 260.000 millones de yenes (1.406 millones de euros).

Ante los cambios en el entorno del mercado, y como parte de la revisión de sus planes de lanzamiento de productos, la compañía decidió cancelar el lanzamiento y desarrollo de algunos vehículos eléctricos.

En China, si bien el mercado de vehículos eléctricos continúa creciendo, la competencia se ha intensificado debido a la rápida aparición de nuevos fabricantes. Ante este entorno "tan exigente y competitivo", la compañía también ha revisado sus planes de lanzamiento de productos para ciertos modelos de VE.