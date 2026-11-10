Honda gana 2.920 millones de euros en su primer semestre fiscal, un 65,7% más, y eleva previsiones

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MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Honda registró un beneficio neto de 516.761 millones de yenes (2.920,22 millones de euros) en su primer semestre fiscal, que comprende entre abril y septiembre de 2026, lo que supone un incremento del 65,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las ventas durante estos seis meses han crecido un 13,2% interanual, hasta alcanzar una cifra de negocio superior a los 12 billones de yenes (67.812 millones de euros).

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) ha sido de 648.737 millones de yenes (3.666,01 millones de euros), una cifra superior en un 48,1% frente al primer semestre fiscal del año anterior.

Dada la evolución del entorno del mercado de vehículos eléctricos, la empresa revisó en el anterior ejercicio fiscal sus planes de lanzamiento de productos, reevaluó su estrategia de electrificación automotriz y tomó diversas decisiones, entre ellas la cancelación del desarrollo y del lanzamiento al mercado de determinados modelos de vehículos eléctricos.

En este contexto, Honda ha elevado su previsión de beneficios anuales, impulsada por unas ventas récord de motocicletas y una fuerte demanda en Norteamérica, a pesar de las secuelas persistentes de su apuesta por los vehículos eléctricos.

Así, Honda prevé un beneficio neto de 580.000 millones de yenes (3.277,58 millones de euros) en el conjunto del año fiscal 2027, que acabará en marzo del próximo año, y unas ventas de 24,4 billones de yenes (137.884,40 millones de euros). Asimismo, ha elevado su estimación de beneficio operativo en un 20%, hasta 780.000 millones de yenes (4.407,78 millones de euros).

UNA NUEVA PLANTA EN ESTADOS UNIDOS

Por otro lado, Honda ha anunciado que impulsará la producción de vehículos híbridos en Estados Unidos con una nueva planta automotriz de 3.000 millones de dólares (2.672,10 millones de euros) e inversiones en múltiples instalaciones.

La capacidad de producción de automóviles de Honda en EE.UU. crecerá hasta aproximadamente 1,3 millones de vehículos al año, una vez que se ponga en marcha esta planta, que tendrá capacidad para fabricar 240.000 vehículos adicionales al año, a partir de 2029.

"Estas inversiones refuerzan el papel de Estados Unidos como pilar fundamental del futuro global de Honda y reflejan nuestra confianza en nuestros más de 30.000 empleados de Honda y en la solidez de la industria manufacturera estadounidense", ha subrayado la firma.