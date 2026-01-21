Honda parará la producción de su sistema de pilas de combustibles antes de 2027 en Estados Unidos

Archivo - Honda - HONDA - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Honda ha decidido suspender la producción, antes de finales de 2026, del modelo actual de sistema de pila de combustible que se produce en Fuel Cell System Manufacturing LLC (FCSM), una empresa conjunta entre Honda y General Motors (GM).

Tras la suspensión, Honda utilizará el sistema de pila de combustible de nueva generación que desarrolla de forma independiente.

FCSM se fundó en enero de 2017 en Brownstown, Michigan, como la primera empresa conjunta en la industria automotriz dedicada a la producción de sistemas avanzados de pilas de combustible. Ambas compañías combinaron sus respectivas experiencias en las áreas de desarrollo, producción y adquisición, logrando diversas sinergias, como el desarrollo de sistemas de pilas de combustible, la introducción de tecnologías de producción de vanguardia y la reducción de costos mediante la unificación de proveedores de piezas.

Dados los resultados positivos de esta colaboración, ambas compañías mantuvieron extensas conversaciones sobre la continuidad del negocio de FCSM y llegaron a un acuerdo para suspender la producción de sistemas de pilas de combustible en FCSM.

De cara al futuro, Honda seguirá aprovechando las tecnologías de sistemas de pilas de combustible de última generación desarrolladas independientemente por Honda y se esforzará por ampliar aún más las oportunidades para que su negocio de hidrógeno se convierta en uno de los nuevos segmentos principales de Honda.

Además de esforzarse por lograr la neutralidad de carbono para todos sus productos y actividades corporativas para 2050, Honda está trabajando para lograr un "impacto ambiental cero" no solo de sus productos, sino de todo el ciclo de vida del producto, incluidas sus actividades corporativas, con iniciativas en neutralidad de carbono, energía limpia y circulación de recursos.

Al tiempo que posiciona el hidrógeno, junto con la electricidad, como portadores de energía de alto potencial, Honda ha estado realizando investigación y desarrollo de tecnologías de hidrógeno y celdas de combustible durante más de 30 años.