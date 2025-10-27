Honda pone precio a la sexta generación del Prelude, disponible en España en febrero desde 49.500 euros

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Honda empezará a comercializar a partir de febrero de 2026 en España el nuevo Prelude de sexta generación, para el que los clientes interesados ya pueden realizar sus pedidos a través de la Red Oficial de Concesionarios Honda, por un precio a partir de 49.500 euros.

Así lo ha anunciado este lunes la marca japonesa, en la que supone la vuelta del icónico modelo a Europa 25 años después. Valiéndose de esta experiencia, el Prelude cuenta con el conjunto propulsor e:HEV full hybrid de Honda.

Al combinar un motor de gasolina de 2,0 litros con la ligera transmisión automática de dos motores eléctricos de la marca, el sistema ofrece 135 kW (184 CV) y garantiza "una experiencia emocionante al volante con una entrega de potencia fiable y una eficiencia y sofisticación excepcionales".

También incorpora una gama de modos de conducción entre los que elegir, y que se pueden seleccionar con solo pulsar un botón (Comfort, GT, Sport e Individual). Cada uno de ellos ajusta las características del propulsor híbrido, la suspensión y la respuesta de la dirección para adaptarse a las necesidades del conductor.

El nuevo Prelude cuenta con la tecnología de suspensión del Civic Type R. Además, se ha diseñado para proporcionar un equilibrio entre conducción ágil y comodidad a través de un avanzado sistema de suspensión multibrazo, amortiguadores adaptables y la última generación de AHA de Honda.

DISEÑO INTERIOR

El interior cuenta con materiales de alta calidad y un diseño despejado que permite a los ocupantes disfrutar del cuidado acabado del vehículo. Esto se refleja en la pantalla personalizable del conductor de 10,2 pulgadas con gráficos Prelude exclusivos y temas de colores adaptados a cada modo de conducción.

El vehículo también incluye lo último en conectividad gracias al sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de nueve pulgadas de Honda, que cuenta con Apple CarPlay (con conectividad inalámbrica) y Android Auto, así como un sistema de audio de ocho altavoces desarrollado juntamente con Bose.

El nuevo Prelude ofrece tanto funcionalidad como espacio, con capacidad para cuatro ocupantes y un amplio portón trasero tipo hatchback que se abre para revelar un maletero de hasta 663 litros.

La seguridad también es una prioridad para Honda y por ello el último sistema Honda Sensing se ha ajustado para ofrecer una asistencia mejorada al conductor. Además, el control de crucero adaptativo, el sistema de ayuda de permanencia en la carretera y el sistema de aviso de salida de carril se han recalibrado "cuidadosamente" para adaptarse al estilo de conducción más dinámico del modelo, según la marca.

Los clientes pueden elegir entre cuatro opciones de color de la carrocería, que ahora incluye el nuevo blanco lunar perlado, además del gris meteorito metalizado, el negro cristal perlado y el azul racing perlado. En el interior, el blanco lunar y el azul racing pueden combinarse con tapicería y acabados en negro, o bien blanco y azul, mientras que el interior para los colores gris meteorito y negro cristal es de color negro.

"Los entusiastas de la conducción de todo el mundo han esperado con impaciencia el regreso del Honda Prelude desde que presentamos el modelo conceptual en octubre de 2023. Este modelo siempre ha sido un referente de ingeniería avanzada e innovación tecnológica, y esta última versión no es una excepción", ha destacado el vicepresidente senior de Honda Europa, Hans de Jaeger.