Honda trae una versión limitada del Prelude a Europa y confirma precios de la gama híbrida en España

Honda Prelude - HONDA

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Honda traerá a Europa una edición limitada del Prelude, con una estética "única y refinada", tras su buena acogida en Japón, al tiempo que ha confirmado los precios del Prelude híbrido en España, disponible por 43.600 euros a partir del último trimestre de este año.

La nueva edición limitada se distingue por su exclusivo color de la carrocería. El exterior estrena el nuevo tono Rojo Granate Premium Metalizado. Este acabado se complementa con detalles en rojo en los paragolpes delantero y trasero, pinzas de freno Brembo en rojo y llantas de aleación de 19 pulgadas de acabado negro mecanizado.

En el interior, el Prelude Limited Edition adopta un ambiente en color Burdeos. Los materiales premium y los detalles en contraste elevan una cabina ya de por sí envolvente, que combina deportividad y refinamiento.

Cada Prelude Limited Edition incorpora además el logotipo Prelude bordado en el salpicadero, como muestra del carácter único de cada unidad.

"Las características del Prelude han cambiado a lo largo de los años, pero lo que se ha mantenido siempre es su deportividad y su carácter especial. Cuando pensamos en un deportivo, solemos imaginar algo afilado y extremo, como un Fórmula 1 o un avión de combate. Sin embargo, creemos que la esencia de este modelo se acerca más a la imagen de un planeador que surca el aire con una sensación de libertad", ha explicado Honda.