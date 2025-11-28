Hyundai Inster, el eléctrico para viajes urbanos, con 370 kilómetros de autonomía, desde 22.700 euros

Archivo - Hyundai Inster - HYUNDAI - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hyundai está inmersa desde hace tiempo en la experiencia del 100% eléctrico, con una gama que pretende cubrir todas las necesidades del sus clientes, y a la que recientemente ha incorporado el Hyundai Inster, su modelo del segmento A con hasta 370 kilómetros de autonomía y que se presenta como una opción para los desplazamientos urbanos, disponible por un competitivo precio de 22.700 euros.

Como modelo del segmento A, destaca por su reducido tamaño, lo que ayuda para enfrentar el clásico problema del aparcamiento en las ciudades, aunque, en su interior, llama la atención su habitabilidad, superior a la de otros competidores, lo que le dota de mayor comodidad y espacio.

Así, por ejemplo, la distancia entre ejes (de 2.580 mm) es comparable a la de los coches más grandes del segmento B y ofrece más espacio y estabilidad. De ancho, el pequeño de los Hyundai alcanza los 1.610 mm, lo que se refleja nuevamente en el espacio interior y en la capacidad del maletero, que llega a los 280 litros (con espacio de carga versátil de 238 a 351 litros, gracias a la opción de asiento trasero reclinable y corredizo de 4 plazas).

En la primera fila se ha mejorado el acceso entre los asientos del conductor y del acompañante, con asientos delanteros que son totalmente plegables para una mayor versatilidad. Además, el selector de marchas automático situado en la columna y colocado detrás del volante permite disponer de más espacio en la consola central.

El interior cuenta con molduras de puertas superiores personalizables y manijas interiores con pintura metálica, lo que añade un toque de sofisticación al ambiente de la cabina, a lo que se suma un volante con calefacción y aire acondicionado automatizado para un entorno de conducción "óptimo".

En cuanto a la iluminación interior, esta contribuye al ambiente moderno y acogedor de Inster. La iluminación ambiental ofrece 64 colores personalizables. El techo corredizo mejora la sensación de espacio al incorporar luz natural, mientras que los puntos de cuatro píxeles del volante le dan un toque único.

BATERÍA Y SEGURIDAD

Con su batería de 49 kWh, la autonomía totalmente eléctrica de INSTER es de hasta 370 kilómetros. La carga rápida de corriente continua permite paradas cortas cuando se viaja largas distancias. Además, el vehículo está equipado con un sistema de calentamiento de la batería, que mejora el rendimiento de carga, especialmente en climas más fríos. La bomba de calor de alta eficiencia optimiza el uso de energía y contribuye al rendimiento y la autonomía generales del automóvil

Cuando se conecta a una estación de carga rápida de corriente continua (de 120 kW), el modelo puede cargarse del 10 al 80 por ciento en unos 30 minutos, gracias a su potencia de carga máxima de 85,3 kW (batería de 49 kWh). Para la carga doméstica, Inster está equipado con un cargador integrado (OBC) de 11 kW, que permite una carga nocturna simplificada.

En materia de seguridad, el Inster está equipado con el completo paquete de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) de Hyundai, Smart Sense, que ofrece una asistencia a la conducción reservada a menudo a vehículos más grandes y de gama alta.

Así, por ejemplo, incluye el control de crucero inteligente con Stop & Go (SCC), que le permite mantener una distancia de seguridad con el vehículo que circula delante y puede detener completamente el coche y reanudar la marcha en condiciones de tráfico denso,

Asimismo, la asistencia para evitar colisiones frontales (FCA) 1.5 advierte activamente al conductor de posibles colisiones con vehículos, motociclistas, peatones o ciclistas. Puede aplicar los frenos automáticamente si el conductor no actúa a tiempo. La FCA también brinda protección durante los giros a la izquierda al detectar el tráfico que se aproxima y frenar, si es necesario.

VARIANTE INSTER CROSS

La variante crossover, Inster Cross, ofrece un aspecto más orientado al aire libre con un diseño del parachoques delantero y trasero exclusivos, llantas de aleación de 17 pulgadas y faldones laterales, así como portaequipajes de techo estándar con una cesta de techo opcional.

Los cubre cárter delanteros y traseros, junto con los paneles laterales con llantas de aleación de 17 pulgadas, proporcionan una protección adicional al conducir por carreteras en mal estado. Las barras de techo son estándar con la opción de añadir una cesta de techo para transportar todo lo necesario para las tareas diarias, los deportes al aire libre y las acampadas.