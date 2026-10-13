Hyundai invertirá casi 14.000 millones de euros en India hasta 2032

Hyundai invertirá 15.500 millones de dólares en India - HYUNDAI

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Hyundai invertirá 15.500 millones de dólares estadounidenses (13.846 millones de euros) en India entre 2026 y 2032 con el fin de posicionar al país como un mercado estratégico clave para el crecimiento futuro de la compañía, la expansión en mercados emergentes y la innovación automotriz de próxima generación.

La iniciativa se debatió durante una reunión entre el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente ejecutivo del Grupo Hyundai, Euisun Chung, en Nueva Delhi este martes.

La inversión abarca la expansión de la producción, el desarrollo de infraestructura para la investigación y el desarrollo (I+D), el fomento de proveedores locales para la localización de piezas y la innovación tecnológica futura, con el objetivo de crear un ecosistema integral para la industria automotriz en la India.

El Grupo planea ampliar la capacidad de producción para respaldar un crecimiento significativo en el volumen de producción, garantizando al mismo tiempo la localización de la fabricación para satisfacer las demandas del mercado indio. Esta expansión posicionará a la India como una de las principales plataformas de exportación globales para el grupo.

Además, Hyundai planea establecer un sistema integral de I+D en India mediante la expansión de la infraestructura y el desarrollo del talento local. Un objetivo clave es fortalecer la competitividad tecnológica a través del centro de I+D del Grupo en India.

Con una inversión prevista de aproximadamente 700 millones de dólares en el centro de I+D, incluyendo su pista de pruebas de vehículos, el Grupo acelerará el desarrollo de tecnología automotriz de última generación y consolidará a India como un centro de innovación clave.

Para llevar a cabo con éxito esta iniciativa de inversión a gran escala, Hyundai establecerá una entidad de inversión especializada en India. Esta entidad coordinará y ejecutará sistemáticamente las inversiones en infraestructura de I+D, tecnologías de vanguardia y el ecosistema general de la industria automotriz.

Asimismo, servirá como plataforma para identificar socios locales destacados, respaldar alianzas estratégicas y fomentar la colaboración con proveedores locales de excelencia.

ESPERA GENERAR MÁS EMPLEO

El Grupo Hyundai emplea a más de 24.000 personas en toda la India. Se espera que esta inversión integral genere oportunidades de empleo de alta calidad en los sectores de fabricación, I+D, ingeniería y cadena de suministro.

Además de la creación directa de empleo en las instalaciones del grupo, la inversión impulsará el empleo en todo el ecosistema automotriz mediante alianzas con proveedores, desarrollo tecnológico y proyectos emergentes de movilidad.

"La India sigue siendo uno de los mercados más importantes y estratégicos de Grupo Hyundai a nivel mundial. Esta inversión reafirma nuestro compromiso con el país para los próximos 30 años y más allá. A través de ella, crearemos más oportunidades de empleo y colaboraremos con nuestros socios y partes interesadas para apoyar el continuo desarrollo industrial de la India", ha destacado el presidente ejecutivo del grupo.