Hyundai invertirá más de 5.200 millones en un centro de innovación en IA y robótica en Corea del Sur

Archivo - Imagen de la producción de un vehículo de Hyundai - HYUNDAI - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha firmado un memorado de entendimiento con el Gobierno de Corea del Sur para establecer un centro de innovación en el área de Saemangeum de la ciudad de Gunsan, con planes de invertir aproximadamente 9 billones de wones surcoreanos (5.297 millones de euros).

El grupo establecerá un centro de innovación dedicado al avance de la robótica, la IA, la energía del hidrógeno, la energía solar y las soluciones para ciudades inteligentes basadas en IA. Una parte significativa de la inversión se centrará en nuevos negocios basados en estas tecnologías, contribuyendo al desarrollo de la futura competitividad industrial de Corea.

Mediante una mayor inversión en diversas regiones, el grupo busca impulsar el crecimiento económico local y sentar las bases para el crecimiento sostenible de Corea y su industria de la movilidad.

Con esta iniciativa, el Grupo busca ser pionero en la integración fluida de la IA avanzada y la transformación energética del hidrógeno para impulsar el progreso humano.

"Lo que estamos construyendo en Saemangeum transformará no solo una región, sino también el futuro industrial de Corea. Hyundai aúna la excelencia en fabricación, las capacidades de inteligencia artificial y la experiencia en energía de hidrógeno necesarias para establecer un ecosistema industrial verdaderamente avanzado", ha explicado el vicepresidente de Hyundai, Jaehoon Chang.

Hyundai ha escogido Saemangeum por ser una ubicación estratégica para este proyecto transformador debido a sus abundantes recursos de energía renovable y su completa infraestructura de transporte, que incluye conectividad ferroviaria, portuaria y aeroportuaria.

MÁS DE 73.560 MILLONES DE EUROS HASTA 2030

Esta inversión es una iniciativa central dentro del plan más amplio del grupo de invertir 125,2 billones de wones (73.565 millones de euros) en Corea del Sur desde 2026 hasta finales de 2030, anunciado el año pasado.

El grupo prevé que el centro de datos de IA y la infraestructura de energía solar comiencen a construirse en 2027 y se completen en 2029. La planta de electrolizadores PEM comenzará a construirse ese mismo año, comenzará a operar en 2029 y, posteriormente, se expandirá gradualmente su capacidad.

De su lado, se espera que el clúster de robótica comience a construirse en 2028 y se complete en 2029. Hyundai está en contacto con los socios financieros, incluido el Banco de Desarrollo de Corea, para estructurar la financiación del proyecto.

Se proyecta que la inversión en Saemangeum generará beneficios económicos sustanciales y promoverá un desarrollo regional equilibrado. Concretamente, se espera que la inversión genere 16 billones de wones (9.416 millones de euros) en impacto económico total y aproximadamente 71.000 puestos de trabajo entre empleo directo, indirecto en el país.

"La concentración de instalaciones de vanguardia posicionará a la región como un centro global de innovación y generará ventajas competitivas a mediano y largo plazo para el futuro industrial de Corea", ha resumido Hyundai.