Hyundai ofrece mayores dimensiones, más conectividad y un nuevo diseño en el Tucson para 2027

Nuevo Hyundai Tucson - HYUNDAI

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha presentado esta semana el nuevo Tucson, su popular SUV del segmento C que ahora incorpora un sistema de infoentretenimiento de nueva generación, con Pleos Connect, un mayor tamaño exterior y un interior más "intuitivo", con opciones de motorización de gasolina, híbrida e híbrida enchufable.

En concreto, la gama de motorización incluye un motor de gasolina 1.6 T-GDI de 150 CV y 150 CV, ofrecido con transmisión manual de seis velocidades o un sistema híbrido suave de 48V y transmisión de doble embrague de siete velocidades (7DCT), junto con variantes híbridas y híbridas enchufables.

El híbrido entrega 245 CV y 380 Nm de par, mientras que el híbrido enchufable combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,6 litros con un sistema híbrido enchufable que produce hasta 292 CV y 380 Nm de par. Su batería de 17,1 kWh ofrece una autonomía estimada solo eléctrica de hasta 81 km con ruedas de 17 pulgadas, sujeto a homologación final. Un cargador a bordo de 7,2 kW permite una cómoda carga AC en casa o en puntos de carga públicos.

MAYORES DIMENSIONES

El nuevo Tucson mide 4.560 mm de longitud, 1.900 mm de ancho y 1.670 mm de alto. En comparación con su predecesor, es 35 mm más largo, 35 mm más ancho y 20 mm más alto. El voladizo frontal ha aumentado en 20 mm, apoyando los requisitos de protección peatonal, mientras que el ángulo de apertura de la puerta ha aumentado de 73 a 83 grados para facilitar el acceso.

Con dimensiones mayores, un habitáculo espacioso y flexible y los avanzados trenes motrices electrificados de Hyundai, el nuevo Tucson ha sido desarrollado para satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes, desde desplazamientos diarios y uso familiar hasta viajes más largos y actividades de ocio.

Para los mercados europeos, el nuevo Tucson se produce en República Checa. "Renovar un icono nunca es fácil. Podríamos haber jugado a lo seguro y simplemente haber desarrollado un modelo exitoso. Pero ese no es el estilo de Hyundai. Nos desafiamos a nosotros mismos a hacer avanzar Tucson en todas las áreas que importan a los clientes, desde el diseño y la comodidad hasta la tecnología y la eficiencia", ha afirmado el consejero delegado de Hyundai en Europa, Xavier Martinet.

En la parte frontal, la iluminación H-Edge combina iluminación central indirecta con iluminación de borde para enfatizar las proporciones horizontales del vehículo. La iluminación está integrada en el diseño frontal para proporcionar una firma distintiva tanto de día como de noche.

En la parte trasera, la escultórica Luz Trasera Prisma afina el volumen y el contorno del vehículo. Su estructura interna tridimensional crea una firma de iluminación distintiva y refuerza el carácter preciso y técnico del diseño trasero.

UN AMPLIO ESPACIO INTERIOR

En el interior, el nuevo SUV ofrece un amplio espacio para los pasajeros, incluyendo 1.038 mm de altura para la cabeza delantero, 1.002 mm para las piernas traseras y 1.470 mm para los hombros delanteros. De esta forma, el diseño interior crea un espacio amueblado que prioriza la refinación visual y la consideración a través de comodidad inspirada en el mobiliario y controles intuitivos.

Para ayudar a minimizar la distracción del conductor, la información y los controles frecuentes se colocan dentro del campo de visión natural del conductor. Un delgado panel digital de 9,9 pulgadas se sitúa sobre el volante, mientras que un Head-Up Display disponible proyecta información clave de conducción directamente en el parabrisas, permitiendo a los conductores mantenerse informados sin apartar la vista de la carretera.

Los botones físicos bajo la pantalla central de infoentretenimiento ofrecen acceso directo a funciones clave. El reposabrazos extendido de la consola central está diseñado para ofrecer soporte adicional al operar la pantalla central, y dos bases de carga inalámbricas de 15 W están integradas en la consola, junto con almacenamiento oculto para objetos personales más pequeños.

Finalmente, el nuevo Tucson introduce una amplia gama de tecnologías de conectividad, infoentretenimiento y asistencia al conductor diseñadas para hacer los trayectos diarios más sencillos e intuitivos.

Pleos Connect, basado en Android Automotive OS (AAOS), combina una pantalla central de infoentretenimiento disponible en tamaños de 12,9 y 17 pulgadas con la delgada pantalla para conductores de 9,9 pulgadas. El sistema de reconocimiento de voz Gleo, mejorado por IA, puede acceder a datos en tiempo real desde internet, permitiendo a los conductores acceder a funciones e información sin tener que navegar por múltiples menús en pantalla.