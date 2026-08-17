Hyundai prevé fabricar 30.000 unidades del Ioniq 3 en Turquía tras invertir 250 millones en Izmit

Hyundai Ioniq 3 - HYUNDAI

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha arrancado la producción del nuevo Ioniq en su planta de Izmit (Turquía), tras una inversión de 250 millones de euros, para acomodar la producción de vehículos eléctricos en el país y la transformación de la fábrica, hasta llegar a fabricar unas 30.000 unidades anuales.

Más del 50% de la instalación ha sido modernizada para acomodar la producción de la última generación de vehículos electrificados de Hyundai, con el inicio de la venta del nuevo modelo a partir de septiembre.

La firma de origen coreano lleva casi 30 años fabricando vehículos en Turquía, con un total de 1.185 millones de euros invertidos durante este periodo. "La producción del nuevo Hyundai Ioniq 3 marca un nuevo capítulo para la planta y subraya el compromiso estratégico a largo plazo de la empresa con la fabricación avanzada en Turquía", ha trasladado Hyundai.

La empresa sigue apoyando el crecimiento de una infraestructura sólida alrededor de su planta de Izmit. Junto al Ioniq 3, los preparativos para la producción de los Hyundai Bayon y Hyundai i20 de próxima generación ponen de manifiesto el compromiso de la empresa con el apoyo a la cadena de suministro de la industria de la movilidad en Turquía.

A la ceremonia de inicio de la producción asistieron el ministro de Industria y Tecnología de Turquía, Mehmet Fatih Kacir; el embajador de Corea del Sur en Turquía, Sukjong Boo; el presidente y consejero delegado de Hyundai Europa, Xavier Martinet; y el consejero delegado de Hyundai Turquía, Alex Kim, junto con representantes de gobiernos nacionales y locales, empresas e industria.

"La inversión de Hyundai en Turquía demuestra que nuestra visión de movilidad de próxima generación está ganando reconocimiento entre los fabricantes automovilísticos globales y confirma la posición de Turquía como un centro de fabricación fiable y escalable", ha trasladado el ministro del ramo.

"El inicio de la producción de Ioniq 3 marca un hito importante para nuestra planta en Izmit y para Hyundai en Europa. Producir nuestro primer vehículo eléctrico en Turquía fortalece nuestras capacidades de fabricación, aumenta nuestra flexibilidad para responder a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y apoya nuestra ambición de ampliar la movilidad electrificada accesible en toda Europa", ha destacado, por su parte, el responsable europeo de Hyundai.

Actualmente, Hyundai emplea aproximadamente a 2.400 personas en su planta de fabricación en Izmit y sede en Estambul. Como la primera y más longeva planta de producción en el extranjero de Hyundai, la planta de Izmit sigue desempeñando un papel central en la creciente demanda de movilidad sostenible y constituye un pilar fundamental del enfoque de fabricación avanzada de la empresa.