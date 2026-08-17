Iberdrola | bp pulse y Electromaps se alían para facilitar la movilidad eléctrica entre España y Portugal

Puntos de recarga de Iberdrola | bp pulse - IBERDROLA

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola | bp pulse y Electromaps han anunciado este lunes un acuerdo para facilitar la movilidad eléctrica entre España y Portugal, que permitirá a los conductores españoles utilizar Electromaps para localizar, activar y pagar sus recargas en la red de Iberdrola | bp pulse en Portugal.

Según ha informado la compañía energética en un comunicado, hasta ahora los usuarios de Electromaps no podían usar la 'app' para realizar sus recargas en Portugal. Con este acuerdo, quienes viajen al país vecino podrán utilizar ahora esta herramienta, sin necesidad de recurrir a otras aplicaciones específicas del mercado portugués, para acceder a la red de Iberdrola | bp pulse.

La red de Iberdrola | bp pulse incluye ya más de 500 puntos de recarga rápida y ultrarrápida en Portugal y más de 2.500 en toda la península ibérica, situados en ubicaciones estratégicas y con potencias de hasta 600 kilovatios (kW).

La integración permitirá que un conductor que se desplace entre ambos países pueda utilizar la 'app' de Electromaps o su tarjeta/llavero Electropass para gestionar sus necesidades de recarga durante el recorrido y acceder a la red de Iberdrola | bp pulse en Portugal.

El acuerdo facilitará así los viajes de turistas, conductores particulares y flotas profesionales.

Para Javier Ramírez, director Comercial de Iberdrola | bp pulse, esta colaboración consolida el compromiso de la compañía de unir los dos mercados ibéricos y acelerar la transición hacia la movilidad sostenible.

Por su parte, Xavier Cañadell, consejero delegado de Electromaps, ha destacado que, gracias a este acuerdo, los conductores de vehículos eléctricos tendrán toda la red de Iberdrola | bp pulse en la península ibérica "visible y disponible" a través de la 'app' de la compañía.

Iberdrola | bp pulse ha asegurado además que, con esta colaboración con Electromaps en Portugal, la compañía da un nuevo paso para eliminar barreras a la movilidad eléctrica, facilitando el acceso y la utilización de la infraestructura de recarga.