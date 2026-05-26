Iberdrola | bp pulse nombra a Julio Martín como director general adjunto en España y Portugal

Julio Martín, nuevo director general adjunto en España y Portugal de Iberdrola|bp - Iberdrola|bp

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola | bp pulse ha nombrado a Julio Martín nuevo director general adjunto de la compañía en España y Portugal, cargo que compatibilizará con su actual responsabilidad como director del área de Expansión, puesto que ocupa desde marzo de 2025.

Con este nombramiento, la compañía refuerza su estructura directiva para seguir avanzando en el despliegue de su red de recarga pública de alta potencia en la Península Ibérica, en un contexto de crecimiento del vehículo eléctrico y de consolidación de la infraestructura como palanca clave para acelerar la descarbonización del transporte.

En su nuevo rol, Julio Martín liderará la optimización operativa y la agilización de los procesos de toma de decisiones, con el objetivo de impulsar una red cada vez más eficiente, robusta y orientada a las necesidades reales de los usuarios.

Desde su incorporación a Iberdrola | bp pulse a finales de 2023, ha desempeñado distintas funciones de responsabilidad en las áreas Comercial y de Expansión, en las que ha contribuido, entre otros aspectos, al desarrollo de alianzas estratégicas y el impulso de la experiencia de usuario de la compañía.

UNA TRAYECTORIA INTERNACIONAL

Julio Martín ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en bp, donde durante más de una década lideró la expansión del grupo en mercados estratégicos y participó en la definición de su estrategia de movilidad en México y Reino Unido. Antes de incorporarse a Iberdrola | bp pulse, fue responsable de Recarga Doméstica en el mercado británico.

Previamente, desarrolló su carrera en el sector de gran consumo, donde lideró proyectos de innovación, y en el ámbito de los servicios de salud, donde participó en la reestructuración de modelos de negocio comercial. Julio Martín es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, donde obtuvo la distinción Cum Laude, y cuenta con un MBA en Imperial College London.

"España y Portugal representan mercados clave para la descarbonización del transporte en Europa, y en Iberdrola | bp pulse contamos con el talento, la ambición y la capacidad para darle el impulso definitivo a esta transición. Mi prioridad será continuar impulsando la expansión de la red, contribuir a que la compañía ofrezca una propuesta de valor que anticipe las necesidades del mercado y mejorar la experiencia de usuario", ha declarado Martín.