Archivo - Numerosos coches en la carretera - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Econónomicos (IEE) aboga por complementar los incentivos a la electrificación del parque automovilístico español con un Plan Nacional de Renovación que pase por condicionar las ayudas al achatarramiento de los vehículos sustituidos, incluir la adquisición de vehículos de ocasión recientes y aplicar un descuento directo en el punto de venta.

"El sistema debería contar con una gestión homogénea en todo el territorio y una dotación estable y plurianual que aporte certidumbre a compradores y empresas. Los beneficios serían claros, ya que renovar el parque automovilístico no es solo una política favorable para un sector, sino una oportunidad para el conjunto del país", ha trasladado el IEE en el informe 'La economía del sector de la distribución de vehículos en España', presentado este jueves, en el marco de la sexta edición de ExpoGanvam.

Según dicho estudio, el aumento de los precios, influido en parte por la fiscalidad, pero también por el alza en los costes de producción, han desplazado parte de la demanda hacia el vehículo de ocasión.

Así, entre 2024 y 2025, el número de hogares que compraron un vehículo nuevo cayó en unos 140.000, mientras que el de compradores de ocasión aumentó en más de 50.000. Esta falta de renovación ha provocado que la edad media del parque automovilístico en España alcanzara los 14,6 años en 2025, con más del 62% de los vehículos superando los diez años y más del 30% rebasando los veinte años.

"Este envejecimiento limita la modernización tecnológica y dificulta los avances en términos de eficiencia, reducción de emisiones y seguridad vial", evidencia el Instituto de Estudios Económicos.

UN SECTOR DE GRAN RELEVANCIA ECONÓMICA

El estudio ha servido para compartir otras cifras relativas al peso económico del sector de la distribución de vehículos, como su contribución al ámbito laboral. Al cierre del tercer trimestre de 2026, el sector superó los 389.000 ocupados, un 19% más que en 2018.

Si se toma en cuenta la fabricación y los servicios asociados, el ecosistema del automóvil en el año 2025 superó los 724.000 empleos. La venta y reparación de vehículos presenta, además, una elevada estabilidad laboral. El 93% del empleo era a jornada completa y la proporción de contratos indefinidos alcanza también el 93%, frente al 86% y el 85% del conjunto de la economía, respectivamente. A todo ello se suma un incremento de su productividad del 23% entre 2019 y 2023, frente al 1,9% del conjunto de la economía desde 2019.

En cuanto al número de empresas, la venta y reparación cuenta con cerca de 70.000 compañías, lo que representan el 98% de las vinculadas a la automoción y el 2,1% del total nacional, y casi 88.700 establecimientos distribuidos por todo el territorio.

Su presencia resulta especialmente relevante en las provincias predominantemente rurales, donde la densidad de locales por habitante es mayor que en las otras provincias. Entre 2015 y 2022, estas provincias aumentaron un 8% sus establecimientos del sector, pese a perder un 3,8% de su población. En términos de cobertura implica que en las zonas rurales hay un local del sector por cada 439 habitantes, frente a uno por cada 554 en el conjunto de España.

La relevancia del sector se refleja también desde la perspectiva del gasto. El consumo de los hogares y la inversión dirigidos al automóvil alcanzaron los 132.400 millones de euros en 2025, el equivalente al 7,8% del PIB.

Además, sus relaciones con los proveedores y el resto de las actividades económicas amplían el impacto económico del sector. Por cada millón de euros adicional de demanda final en la venta y reparación se generan 2,3 millones en producción, 1,1 millón de euros en valor añadido y 17,6 empleos equivalentes a tiempo completo, considerado los efectos directos, indirectos e inducidos.

LA DESAPARICIÓN DEL SECTOR CONLLEVARÍA UNA PÉRDIDA DEL 3,2% DEL PIB

En este sentido, la desaparición del sector conllevaría una caída del 3,4% en la producción del conjunto de la economía española, una pérdida del 3,2% del PIB y del 3,6% del empleo. En cifras del año 2025 significaría un descenso de 105.300 millones en la producción, 54.200 millones de PIB y 751.000 empleos a tiempo completo equivalente, o unos 800.000 en términos EPA.

Finalmente, el estudio refleja que la recaudación asociada a su adquisición, utilización, mantenimiento y aseguramiento, junto con los ingresos vinculados a la actividad y al empleo, se situó en torno a los 24.100 millones de euros en 2025.

Añadiendo la recaudación vinculada a los carburantes (unos 23.000 millones) la cifra se eleva hasta los 47.100 millones (14,5% de la recaudación total y 2,7% del PIB). Destacan los aproximadamente 7.900 millones asociados a la adquisición de vehículos y los 6.000 millones correspondientes al mantenimiento, la reparación y los repuestos.

Esta aportación convive con el efecto de la fiscalidad sobre el coste de adquisición. Entre 2018 y 2025 el impuesto de matriculación medio pasó de 377 a 604 euros por vehículo. Mientras que el IVA estimado por automóvil aumentó en más de 1.300 euros, hasta aproximarse a los 4.900 euros por unidad. En ese periodo, el precio final medio estimado de un vehículo nuevo pasó de unos 21.000 euros a casi 29.000.