La incertidumbre económica frena la compra de coches a cuatro de cada diez españoles, según Alphabet

Archivo - La incertidumbre en la automoción frena la compra a cuatro de cada diez españoles, según Alphabet - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La incertidumbre económica, el precio de los vehículos y la falta de información sobre las ayudas públicas continúan condicionando las decisiones de compra de los conductores españoles. Así, el 41% de los ciudadanos retrasa o incluso descarta la adquisición de un vehículo debido al contexto actual, según las conclusiones del último Foro de Movilidad de Alphabet.

Los datos llegan en un momento clave para la renovación del parque automovilístico y el impulso a la movilidad electrificada, coincidiendo con la puesta en marcha del nuevo programa de ayudas Auto+, dotado con 400 millones de euros y todavía pendiente de publicar sus bases definitivas, tras más de seis meses desde el anuncio oficial por parte del presidente del Gobierno el pasado mes de diciembre de 2025.

Según estimaciones del sector, cerca de 156 millones de euros de estos fondos ya estarían comprometidos gracias al carácter retroactivo de las ayudas desde el pasado 1 de enero. Fabricantes y concesionarios calculan además que la dotación actual podría agotarse antes de que finalice el año si se mantiene el ritmo de solicitudes.

Además, marcas como Renault, Stellantis, Volkswagen, Hyundai, Omoda&Jaecoo, MG o BYD son algunas de las automovilísticas que se han comprometido a hacer frente a los retrasos del Ejecutivo con estos incentivos al tener carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

TODAVÍA SE DESCONOCEN LOS INCENTIVOS A LA COMPRA

El estudio también pone de manifiesto el desconocimiento que sigue existiendo entre los consumidores sobre los programas de incentivos a la compra. En concreto, el 68% de los conductores afirma no haber conocido el anterior plan de ayudas, el Plan Moves III, una cifra que evidencia las dificultades para trasladar al ciudadano la existencia y funcionamiento de este tipo de ayudas.

A pesar de los esfuerzos institucionales para acelerar la electrificación del parque móvil, la complejidad percibida en el acceso a las subvenciones, la falta de información y la incertidumbre sobre su continuidad continúan influyendo en las decisiones de compra.

EL PRECIO, EL PRINCIPAL OBSTÁCULO

El precio se mantiene igualmente como uno de los principales obstáculos para la adopción del vehículo eléctrico. Según el informe, el 51% de los encuestados asegura que no estaría dispuesto a pagar ningún importe adicional por un coche eléctrico frente a uno de combustión. Por su parte, un 33% asumiría un sobrecoste de hasta 5.000 euros, mientras que únicamente un 15% estaría dispuesto a superar esa cantidad.

Entre las razones que frenan la compra de vehículos eléctricos destacan principalmente el precio, seguido de la autonomía y la disponibilidad de puntos de recarga. Los resultados reflejan que la transición hacia la movilidad eléctrica no depende únicamente de los incentivos económicos, sino también de la confianza del usuario en el uso cotidiano de esta tecnología.

En cuanto a los motivos para renovar el vehículo, el estudio revela que las necesidades prácticas siguen siendo determinantes. La principal razón para cambiar de coche continúa siendo que el vehículo deje de funcionar o sufra una avería grave, por delante de consideraciones relacionadas con la sostenibilidad, la innovación tecnológica o el acceso a nuevas formas de movilidad.

En este contexto, Alphabet destaca el creciente interés por fórmulas alternativas como el renting, que permiten reducir la incertidumbre asociada a la compra y ofrecen una mayor previsibilidad de costes en un entorno marcado por la volatilidad y los cambios regulatorios.

"La electrificación no avanza solo con ayudas, sino con confianza, información clara y estabilidad en el acceso. Cuando el consumidor percibe complejidad o sobrecoste, aplaza la decisión. El debate en torno al nuevo programa Auto+ refleja bien esa realidad y la necesidad de dar más certidumbre para acelerar la renovación del parque", señala la gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio de Alphabet España, Ángeles Roca.