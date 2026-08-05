La incertidumbre regulatoria ralentiza la transición sostenible de la movilidad corporativa en España

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MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El 49% de los gestores españoles cree que su flota será totalmente eléctrica en el futuro, pero la evolución de los marcos normativos y la incertidumbre asociada a la transición está provocando que muchas empresas planifiquen y reevalúen sus decisiones con mayor cautela.

Esta es una de las principales conclusiones del último 'European Fleet Emission Monitor' (EFEM) de Alphabet, compañía de renting, gestión de flotas y movilidad corporativa del Grupo BMW, en el que se pone de manifiesto que, aunque el compromiso con la descarbonización se mantiene firme, las organizaciones están adoptando una aproximación más prudente a la hora de ejecutar sus planes.

La falta de claridad en el marco regulatorio ya influye de manera directa en la toma de decisiones del 52% de los gestores de flotas y ha dividido el mercado en tres velocidades de respuesta. Mientras un 14% de las compañías decide acelerar la electrificación y las medidas de reducción de emisiones de CO2 para ganar ventaja competitiva, un 21% ha optado por aplazar decisiones de inversión estratégicas hasta disponer de un horizonte de mayor certidumbre regulatoria y un 17% opta por mitigar el riesgo recurriendo a soluciones puente de transición, como los vehículos híbridos, a la espera de un marco normativo de mayor estabilidad.

Esta cautela generalizada tiene una traducción directa en la planificación de las flotas. El peso de la sostenibilidad en la operativa de la movilidad se resiente respecto a la edición anterior. El 35% de las empresas la integra en la planificación de su flota, lo que representa una caída de casi 13 puntos respecto a 2025 (48%). Un comportamiento influido también por la baja implantación de departamentos internos de sostenibilidad, presentes únicamente en el 24% de las organizaciones en España (frente a la media europea del 35%).

El acceso y el conocimiento de las subvenciones públicas también representa una oportunidad de mejora. El 41% de las empresas españolas afirma conocer la existencia de planes de ayudas, pero admite no cumplir con las condiciones y requisitos estatales requeridos para poder beneficiarse de ellas, una cifra alejada de la media europea de exclusión, que se sitúa en el 7%. Al mismo tiempo, un 56% se siente "poco o nada informado" sobre la movilidad eléctrica.

La monitorización y el control de las emisiones de CO2 en España registra un descenso significativo y continúa siendo una asignatura pendiente para muchas empresas. Solo el 23% de las empresas españolas (11 puntos por debajo de la media europea) realiza ahora un seguimiento de las emisiones de su flota (frente al 34% en 2025). Este descenso parece estar relacionada en parte con la falta de conocimiento sobre el ecosistema tecnológico disponible: el 85% de los gestores no conoce o no tiene claro que las herramientas digitales existen.

CONFIANZA A LARGO PLAZO

A pesar de los retos existentes, la confianza en la electrificación se mantiene. Casi la mitad de los gestores de flotas en España (49%) sigue creyendo que su flota será 100% eléctrica en el futuro. Sin embargo, esta confianza ha disminuido 8 puntos porcentuales en un solo año.

La adopción sigue condicionada por aspectos muy concretos, como la autonomía de los vehículos (37%, 5 puntos menos que el año anterior), la falta de infraestructura de recarga (36%) y, en menor medida, el coste de los vehículos (7%).

"Los resultados de esta edición confirman que el interés por avanzar y la conciencia medioambiental siguen siendo muy sólidos en España. Sin embargo, en un entorno en constante evolución, las organizaciones demandan cada vez más información, análisis y acompañamiento para tomar decisiones con confianza y certidumbre", ha resumido el consejero delegado de Alphabet España, Alberto Copado.