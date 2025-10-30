Industria amplía hasta el 31 de diciembre el Plan Reinicia Auto+ para afectados por la DANA

Archivo - Imagen de archivo de una mujer realizando labores de limpieza junto a vehículos destrozados tras el paso de la DANA por el barrio de La Torre de Valencia, a 30 de octubre de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ampliará hasta el 31 de diciembre de este año el Plan Reinicia Auto+ de ayudas para la adquisición de vehículos a aquellos ciudadanos afectados por la DANA.

Así lo recoge el BOE publicado este miércoles que incluye las nuevas medidas urgentes de reactivación, refuerzo y prevención en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la dana en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Según subraya el Ministerio, este plan, dotado con 465 millones de euros, tiene "una incidencia directa en la dinamización de la economía y el sector de la automoción, especialmente en la provincia de Valencia". "No solo se ayuda a los afectados, sino que el programa Reinicia Auto+ supone un impulso para incentivar la venta entre los concesionarios de las zonas afectadas", ha apuntado.

A día de hoy se han presentado un total de 41.759 solicitudes de ayudas y se han pagado 39.310 por un valor total de 203,36 millones de euros. De dichas solicitudes, 22.670 corresponden a vehículos con algún tipo de electrificación (eléctricos e híbridos) y 19.089 a vehículos de combustión.

El Ministerio recalca que se trata de una medida "muy aplaudida" por el sector, por lo que supone para su dinamización, tras resultar también muy afectado por la dana. Otras líneas de ayudas para empresas y autónomos perjudicados por ese desastre ecológico, como los 350 millones de euros del Fepyme Dana o los 650 millones del Faiip Dana.

En concreto, el Plan Fepyme Dana amplía su ámbito de actuación a pymes y startups de toda España que presenten proyectos para reducir el impacto del cambio climático.