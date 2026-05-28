Industria anuncia la convocatoria de 9 millones de euros en ayudas a los clústeres empresariales

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este jueves la convocatoria de 9 millones de euros en ayudas a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) con el objetivo de reforzar la apuesta del Gobierno por la transformación industrial, la innovación y la competitividad empresarial, con la presentación de solicitudes en los 20 días hábiles posteriores a la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Durante la inauguración del XIII Encuentro Sernauto, celebrado en Ifema Madrid, Hereu ha subrayado el auge en las ventas del coche eléctrico, defendiendo una estrategia que sitúe a España como hub industrial y tecnológico de referencia, apoyado en energías renovables y una política industrial sólida a través del Plan Auto 2030.

Hereu ha destacado el papel clave de la colaboración público-privada y la capacidad de adaptación del sector de los componentes de la automoción para liderar la movilidad del futuro. Asimismo, ha destacado el conjunto de instrumentos de apoyo puestos en marcha en los últimos años, como el Perte VEC, que ya lleva concedido más de 2.700 millones de euros.

AYUDAS A LAS AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AEIS)

El programa de AEIs consolida el papel de los clústeres como motores de cooperación empresarial, transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico, especialmente en ámbitos clave como la transformación digital y la transición ecológica. El programa articula su apoyo a través de tres líneas de financiación dirigidas a diferentes tipos de actuaciones

La Línea 1 está enfocada al apoyo al funcionamiento de AEI, fortaleciendo su estructura y su actividad. La ayuda máxima se establece en 70.000 euros. Por su parte, la Línea 2 ofrece ayudas a los estudios de viabilidad técnica de nuevos proyectos innovadores. La ayuda máxima alcanza los 50.000 euros, ampliables hasta los 70.000 euros en algunos casos.

En tanto, la Línea 3 va dirigida a proyectos de I+D+i que contribuyan a la autonomía estratégica, la digitalización y la sostenibilidad. Las cuantías máximas son de 200.000 euros para proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental, ampliables a 250.000 euros (hasta 150.000 euros para proyectos de innovación en organización o procesos, ampliables a 200.000 euros).

"Con estas iniciativas, el Ministerio de Industria y Turismo reafirma su compromiso con un modelo industrial más innovador, sostenible y competitivo, apoyando tanto grandes proyectos tractores como la colaboración entre pymes, centros tecnológicos y otros agentes del conocimiento", ha afirmado el Ministerio de Industria y Turismo.