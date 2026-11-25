Coches en la acera, vehículos aparcados - ACEA

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) reclama establecer un periodo de promediación de cinco años, a partir de 2028 y sin límites restrictivos a las transferencias de créditos, para el cumplimiento de los objetivos de emisiones de CO2 de turismos y furgonetas.

La organización considera que este mecanismo permitiría recompensar a los fabricantes que aceleren la implantación de vehículos eléctricos en 2028 y 2029, generando créditos que podrían utilizarse para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en los años posteriores.

En el marco de las negociaciones de las instituciones de la Unión Europea (UE) sobre la revisión del Reglamento de emisiones de CO2, la industria automovilística europea advierte de que un mecanismo de promediación "restrictivo", especialmente si se limita a tres años y establece un límite máximo a las transferencias de créditos, reduciría considerablemente su eficacia y debilitaría los incentivos para acelerar la electrificación.

Según la ACEA, limitar las transferencias de créditos socavaría el propósito del mecanismo, al restringir artificialmente los beneficios de superar anticipadamente los objetivos de cumplimiento y reducir los incentivos para introducir más vehículos eléctricos de batería (BEV) en el mercado durante 2028 y 2029.

A su vez, los fabricantes tendrían que asumir los importantes costes de acelerar su implantación sin poder aprovechar plenamente ese esfuerzo adicional para cumplir sus futuras obligaciones. De este modo, el promedio correría el riesgo de convertirse en un ajuste meramente administrativo, en lugar de constituir un incentivo efectivo a largo plazo.

La asociación también considera que estas restricciones limitarían el potencial de la iniciativa 'Made in EU'. A su juicio, el impacto de los supercréditos propuestos para los vehículos eléctricos pequeños fabricados en Europa seguiría siendo reducido antes de 2030 si los fabricantes no pueden trasladar a ejercicios posteriores los beneficios de un cumplimiento anticipado superior al exigido.

La ACEA advierte de que, para alcanzar los objetivos de 2030, los vehículos eléctricos de batería deberán representar entre el 50% y el 60% de las ventas de los fabricantes, aproximadamente el triple de su penetración actual en el mercado. Sin embargo, las previsiones apuntan a que la mayoría de los fabricantes no alcanzarán sus objetivos individuales.

"En un momento en el que la industria automovilística europea se enfrenta a una intensa competencia mundial, a importantes necesidades de inversión y a un mercado de vehículos eléctricos que aún está en desarrollo, estas sanciones económicas corren el riesgo de desviar recursos de las mismas inversiones necesarias para acelerar la electrificación y salvaguardar la competitividad industrial", ha resumido la directora general de la ACEA, Sigrid de Vries.